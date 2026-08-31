کد خبر: 1376987
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۱
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

همکاری و همگرایی کشور‌های منطقه، مسیر تحقق صلح و ثبات پایدار است

2 رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌جمهوری آذربایجان در دیداری در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط و مناسبات دو کشور، بر تحکیم دوستی و همکاری میان تهران و باکو، توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تقویت صلح و ثبات تأکید کردند.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان دیدار و درباره آخرین وضعیت روابط و مناسبات دوجانبه و راه‌های توسعه و تعمیق همکاری‌های میان دو کشور گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

پزشکیان در این دیدار با قدردانی از مواضع مثبت و همکاری‌های جمهوری آذربایجان در جریان جنگ رمضان با جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: مواضع همدلانه و رویکرد‌های سازنده کشور‌های منطقه در شرایط دشوار، نشان‌دهنده اهمیت همبستگی و همکاری میان ملت‌های منطقه است.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌ها با جمهوری آذربایجان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری، ظرفیت‌های موجود میان دو کشور را گسترده و قابل توجه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در راستای منافع متقابل دو ملت تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد فشار، تحریم و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حمایت از همکاری‌های منطقه‌ای، در برابر فشار‌های خارجی و سیاست‌های تحمیلی ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اراده ملت‌ها تحت تأثیر فشار‌های قدرت‌های بزرگ قرار گیرد.

رئیس‌جمهوری در ادامه، با تشریح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت همکاری کشور‌های منطقه برای استقرار و تحکیم صلح و ثبات، اظهار داشت: امنیت و ثبات پایدار در منطقه، از مسیر همکاری و گفت‌وگوی میان کشور‌های منطقه و با اتکا به ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای قابل تحقق است و جمهوری اسلامی ایران از گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در این مسیر استقبال می‌کند.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با بیان مواضع جمهوری آذربایجان در حمایت و همراهی با مردم ایران، بر اهمیت تقویت مناسبات دوستانه میان دو کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور آذربایجان با تأکید بر ضرورت حفظ و تحکیم دوستی و همکاری میان دو دولت و دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: جمهوری آذربایجان همواره برای روابط با جمهوری اسلامی ایران ارزش و اعتبار ویژه‌ای قائل بوده و توسعه مناسبات میان دو کشور را در راستای منافع مشترک دو ملت دنبال می‌کند.

علی‌اف همچنین با اعلام آمادگی جمهوری آذربایجان برای پیشبرد و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف تجاری و اقتصادی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن زمینه‌های جدید برای توسعه تعاملات میان تهران و باکو تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌های سازنده، تقویت همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کردند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، الهام علی اف ، اجلاس شانگهای
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