یورش مجدد بن گویر به مسجد الاقصی

وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، عصر دوشنبه تحت حفاظت شدید نظامیان اشغالگر اسرائیلی به صحن‌های مسجد الاقصی یورش برد.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الان، ایتمار بن گویر وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیویستی، عصر دوشنبه تحت حفاظت شدید نظامیان اشغالگر اسرائیلی به محوطه مسجد الاقصی یورش برد.

به گزارش مهر، بن گویر در میان تدابیر شدید امنیتی، در محوطه شرقی روبروی قبه الصخره، مراسم تلمودی را به جا آورد.

منابعی در قدس اشغالی اعلام کردند که بن گویر از زمان تصدی سمت خود، ۱۹ بار به محوطه مسجد الاقصی یورش برده است.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ۱۷۸ شهرک‌نشین در جریان یورش‌های صبحگاهی به محوطه مسجدالاقصی یورش بردند و در محوطه‌های آن مراسم تلمودی اجرا کردند.

با نزدیک شدن به اعیاد یهودی، تهدید‌ها علیه محوطه مسجدالاقصی افزایش می‌یابد و گروه‌های شهرک‌نشین، با حمایت سردمداران رژیم اشغالگر، به دنبال سوءاستفاده از این مناسبت‌های مذهبی برای تحمیل واقعیت‌های جدید و خطرناک در این مکان مقدس هستند.

از سوی دیگر مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد: ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی لحظاتی به محوطه مسجد الاقصی تعرض کرد و از آنجا گفت: بسیار خوشحالم که امروز به اینجا رسیدم. ما به مراسم تطهیر و معبد نیاز داریم،