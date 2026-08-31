جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز دوشنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور روسیه در دیدار با نخست وزیر هند اعلام کرد: روابط بین روسیه و هند در حال تقویت است؛ در این زمینه توجه شخص نخست وزیر هند موثر واقع شده است. همکاری تجاری و اقتصادی میان روسیه و هند در حال توسعه است.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: حجم تجارت میان دو کشور بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. مبادلات گردشگری میان روسیه و هند در سال ۲۰۲۵ رشدی ۱۶ درصدی داشته است.

از سوی دیگر، نارندرا مودی نخست وزیر هند در این دیدار گفت: هند از تمام تلاش‌های صلح آمیز در خصوص مسئله اوکراین حمایت می‌کند و به این کار نیز ادامه خواهد داد. با پوتین درباره حل و فصل بحران اوکراین گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

نارندرا مودی در ادامه افزود: اطمینان دارم سفر پوتین برای شرکت در اجلاس بریکس (BRICS) قطعاً موجب تقویت روابط روسیه و هند خواهد شد.