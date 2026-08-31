یک گشت نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، امروز (دوشنبه) به حومه جنوبی قنیطره سوریه نفوذ کرد.

جوان آنلاین: یک گشت نظامی متعلق به نظامیان ارتش رژیم اشغالگر، روز دوشنبه در ادامه تجاوزات خود وارد تپه «الدرعیات» در نزدیکی روستای المعلقه در حومه جنوبی قنیطره سوریه شد.

شبکه «الاخباریه سوریه» گزارش داد این گشت شامل دو تانک نظامی بود. بر اساس این گزارش، تاکنون اطلاعاتی درباره زخمی شدن یا بازداشت افراد در پی این نفوذ منتشر نشده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نفوذ‌های نظامی اسرائیل در مناطق جنوبی سوریه، به‌ویژه حومه‌های قنیطره و درعا، همچنان ادامه دارد.

نیرو‌های اسرائیلی روز گذشته نیز با سه خودروی نظامی وارد روستای العجرف در حومه مرکزی قنیطره شدند و یک ایست‌بازرسی موقت برای بازرسی رهگذران ایجاد کردند.

این نفوذ‌ها همزمان با ایجاد ایست‌های بازرسی موقت، تفتیش افراد و عملیات یورش تکرار می‌شود. دمشق ضمن تأکید بر مخالفت خود با این تحرکات، خواستار خروج نظامیان اسرائیلی از خاک سوریه شده است، اما هیچ موضع نظامی اتخاذ نکرده است.