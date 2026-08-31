وزیر خزانه‌داری ایالات متحده با وجود اینکه واشنگتن تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را دارد، اصرار کرد که کشورش به فشار بر تهران ادامه خواهد داد.

جوان آنلاین: به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اسکات بسنت، امروز دوشنبه گفت که واشنگتن به فشار بر ایران ادامه خواهد داد و مدعی شد که تهران تحریم‌ها را جدی می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، بسنت در حاشیه نشست وزرای دارایی گروه ۲۰ در اشویل در کارولینای شمالی، ضمن تشکر از اتحادیه اروپا به خاطر حمایت از فشار اقتصادی علیه ایران، ادعا کرد که ایران به طور تهاجمی برخورد می‌کند، زیرا از نظر اقتصادی در حال ضرر است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه اظهارات متناقض خود با اشاره به اینکه اقتصاد آنها نباید فرو بپاشد، بار دیگر بر سیاست نسنجیده دولت ترامپ بر اینکه رفتار ایران باید تغییر کند، اصرار ورزید.

محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به ادعا‌های گزاف بسنت، مقاله‌ای از پل کروگمن نوبلیست اقتصاد را بازنشر کرد که در آن این اقتصاددان، دروغگو بودن بسنت و شکست خوردن مطلق وی در مدیریت بازار‌ها را شرح داده و از کنترل خارج شدن بازار اوراق بدهی دولت امریکا به عنوان سند شکست مطلق سیاست دروغگویی بسنت یاد کرده بود.

بسنت پیشتر درگفت و گو با خبرگزاری رویترز با اذعان به تاثیر جنگ علیه ایران بر بازار اوراق ایالات متحده، گفت که افزایش قیمت انرژی و فشار‌های تورمی ناشی از این جنگ، بازده اوراق دولتی آمریکا را افزایش داده است.

وزیر خزانه داری آمریکا، نگرانی‌ها درباره بی ثباتی در بازار اوراق قرضه دولتی این کشور را کم اهمیت دانست و گفت نگرانی‌ها درباره افزایش بدهی و بازده اوراق، قدرت اقتصاد آمریکا و چشم انداز مالی دولت را نادیده می‌گیرد.

بسنت با انکار بدیهیات بازار اوراق قرضه آمریکا ادعا کرد: «اول از همه، مطمئن نیستم این آشفتگی در بازار اوراق قرضه کجاست.» او مدعی شد که بازار اوراق قرضه آمریکا در سال جاری در مقایسه با بازار‌های مشابه در جهان، «بهترین عملکرد» را داشته است.

بسنت همچنین با نادیده گرفتن اثرات کسری بودجه ایالات متحده، ادعا کرد که آمریکا در مقایسه با بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته در موقعیت قدرتمندتری قرار دارد، زیرا اقتصاد این کشور با وجود کسری بودجه سنگین همچنان در حال رشد است.

بسنت اذعان کرد که افزایش قیمت انرژی و فشار‌های تورمی ناشی از جنگ علیه ایران، بازده اوراق را افزایش داده‌اند؛ عواملی که به ادعای او با گذشت زمان کاهش خواهند یافت.