جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز دوشنبه، یورشهای مکرر ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرد.
حماس در بیانیهای تأکید کرد که یورشهای مکرر ایتامار بنگویر، به مسجد الاقصی و انجام مناسک تلمودی در نزدیکی قبة الصخره، تشدید تنش خطرناکی در سیاستهای دولت فاشیستی اشغالگر برای هتک حرمت و یهودیسازی مسجد الاقصی است.
حماس اشاره کرد که این اقدام سوءاستفاده رهبران اشغالگر از دوره پیش از انتخابات آتی برای تشدید تجاوزات علیه سرزمین، ملت و مقدسات است.
این جنبش افزود: این یورش، تعرضی آشکار به حرمت مسجدالاقصی و بیاحترامی گستاخانه به احساسات مسلمانان و جایگاه و قداست الاقصی نزد امت اسلامی است، که ملت و امت ما نمیتوانند آن را بپذیرند یا در برابر آن سکوت کنند.
در بیانیه حماس آمده است: ملت ما و مقاومت ما در برابر هتک حرمت مقدسات ما دست بسته نخواهند ایستاد و با تمامی ابزارها به دفاع از آن ادامه خواهند داد.
حماس از تمامی اقشار ملت فلسطین در قدس، مناطق اشغالی ۱۹۴۸ و کرانه باختری خواست تا به سمت مسجد الاقصی حرکت کرده و در آنجا اقدام به تجمع حضور و محافظت از آن بپردازند و از پایداری اهالی قدس و مرابطین حمایت کنند و با طرحهای تقسیم و یهودیسازی مقابله کنند.
این جنبش همچنین از امت عربی و اسلامی و جامعه جهانی خواست تا به مسئولیتهای خود عمل کرده و فورا برای توقف این نقضهای مداوم اقدام کرده و سران اشغالگر را به دلیل جنایات آنها پاسخگو بدانند.