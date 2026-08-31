گزارش کرملین از آنچه در دیدار پوتین و شی گذشت

سخنگوی کرملین ضمن آنکه فضای دیدار روسای جمهور روسیه و چین را «دوستانه» خواند، گفت که آنها در مورد مسائل بین‌المللی تبادل نظر کردند، اما این موضوع اصلی گفت‌و‌گو نبود.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین عصر دوشنبه با اشاره به دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در بیشکک، پایتخت قرقیزستان به پاول زاروبین روزنامه‌نگار برجسته روسی گفت: روسای جمهور روسیه و چین به‌طور خلاصه در مورد مسائل کلیدی دستور کار بین‌المللی تبادل نظر کردند.

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی کرملین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: موضوع رویداد‌های بین‌المللی مطرح بود، اما این مورد موضوع اصلی رایزنی میان پوتین و شی نبوده است.

پسکوف افزود: دیدار پوتین و شی در فضایی بسیار سازنده و دوستانه برگزار شد. آنها هر دو به یکدیگر اعتماد دارند و از این اعتماد متقابل برای رسیدگی به دشوارترین مسائل استفاده می‌کنند.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئله اوکراین در جریان دیدار روسای جمهور روسیه و چین مطرح شده است یا خیر، گفت: بحران اوکراین به صورت نکته مبهم مورد بحث قرار گرفت، اما هیچ بحث واقعی صورت نگرفته است.

ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در حاشیه بیست‌وششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک با یکدیگر دیدار و درباره آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.