آمادگی ایران برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با تاجیکستان

رئیس‌جمهور با تأکید بر پیوند‌های عمیق فرهنگی و تمدنی، روابط تهران و دوشنبه را فراتر از مناسبات متعارف دانست.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان در دیدار با امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان، با اشاره به پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو ملت، اظهار داشت: عشق و علاقه مسئولان و مردم ایران و تاجیکستان به یکدیگر، فراتر از چارچوب روابط متعارف دیپلماتیک است و این پیوند‌های عمیق، پشتوانه ارزشمندی برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو کشور به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور ضمن تبریک فرارسیدن سالروز استقلال جمهوری تاجیکستان، از حضور رئیس‌جمهور این کشور و هیئت عالی‌رتبه تاجیکستان در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید قدردانی کرد.

پزشکیان همچنین از مواضع اصولی، قاطع و همواره حمایتی دولت تاجیکستان در قبال جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و گفت: روابط ایران و تاجیکستان در سطح بسیار خوبی قرار دارد، اما ظرفیت‌های موجود به‌مراتب بیش از سطح کنونی است و می‌توان این روابط را بیش از پیش توسعه و تعمیق بخشید.

رئیس جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد هر اقدامی را که در راستای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و سایر حوزه‌های همکاری میان دو کشور باشد، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای دنبال کند.

پزشکیان با اشاره به اسناد و تفاهمنامه‌های امضاشده میان ایران و تاجیکستان اظهار داشت: اجرای دقیق و جدی توافقات و تفاهمنامه‌های میان دو کشور را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا در مسیر اجرای این توافقات، قصوری از جانب جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد.

رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، بر سابقه دیرینه و پیوند‌های عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی میان دو کشور و دو ملت تأکید کرد.

امامعلی رحمان اظهار داشت: ایران و تاجیکستان از ظرفیت‌های فراوانی برای تقویت و توسعه همکاری‌های مشترک برخوردارند و باید از این ظرفیت‌ها برای تعمیق روابط در عرصه‌های مختلف بهره گرفت.

رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به روند مطلوب همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت تداوم تبادل هیئت‌های دیپلماتیک و تسهیل و رفع موانع موجود در مسیر توسعه همکاری‌ها تأکید کرد و گفت: در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، تجارت و سایر زمینه‌های اقتصادی، ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش همکاری میان دو کشور وجود دارد.

امامعلی رحمان همچنین از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با دولت و ملت تاجیکستان قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت تعاملات و ارتباطات میان دو کشور تأکید کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان همچنین بر اهمیت برگزاری نشست‌های کارشناسی در چارچوب کانون تمدن آریایی و کشور‌های حوزه تمدنی نوروز تأکید کرد و آن را زمینه‌ای مناسب برای گسترش تعاملات فرهنگی و تقویت پیوند‌های تاریخی و تمدنی میان ملت‌های منطقه دانست.

امامعلی رحمان تأکید کرد: ما طرفدار برقراری صلحی جامع، عادلانه و پایدار هستیم و شب و روز در اندیشه صلح، آرامش و آسایش ملت ایران به سر می‌بریم و برای کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران، صلح و آرامش آرزو می‌کنیم.

رئیس جمهور تاجیکستان افزود: ما به ملتی که خود خالق تمدن و فرهنگ است، توصیه‌ای نداریم؛ بلکه اطمینان داریم ملت ایران با تکیه بر خرد، حکمت و تجربه تاریخی خود، در چالش‌های کنونی نیز سربلند خواهد شد.