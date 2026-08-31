معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتای فراجا به دارندگان گوشی‌های آیفون و کلاهبرداری‌هایی که با ارسال پیامک از سرشماره خارجی و ادعا‌هایی هشدار داد.

جوان آنلاین: سرهنگ مختار رضایی با اشاره به اینکه اخیراً کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک‌های انگلیسی از سرشماره‌های خارجی ادعا می‌کنند آیفون شما آنلاین شد و برای دیدن موقعیت مکانی وارد لینک شوید، گفت: شگرد کلاهبرداری به این صورت است که پیوند داخل پیامک شما را به صفحه‌ای کاملاً مشابه سایت اَپل می‌برد و به محض وارد کردن اپل‌آیدی و رمز عبور، حساب کاربری شما به سرقت می‌رود. تصاویر و اطلاعات خصوصی در اختیار مجرمان قرار می‌گیرد. امکان سوءاستفاده، اخاذی و قفل کردن دستگاه فراهم می‌شود.

به گزارش ایسنا، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا با ارائه توصیه‌هایی، تاکید کرد: شرکت اپل هرگز از طریق پیامک یا شماره‌های ناشناس لینک ورود به حساب ارسال نمی‌کند. آدرس رسمی اپل صرفاً دامنه‌های معتبر مانند apple.com و icloud.com است. در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، به هیچ عنوان روی لینک نزنید و پیامک را حذف کنید.

وی در پایان گفت: مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، ۰۹۶۳۸۰ است و پایگاه اطلاع‌رسانی policefata.ir است که در صورت نیاز باید به این سرشماره و سایت شهروندان مراجعه کنند.