دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پس از تجاوز‌های شب گذشته نظامیان سنتکام به خاک ایران که با پاسخ‌های قاطع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی همراه شد، گزافه‌گویی‌ها و دروغ‌های خود در مورد تهران را تکرار کرد.

جوان آنلاین: ترامپ امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعای تکراری خود در مورد اینکه ایران «شکست خورده» است را تکرار کرد درحالیکه شب گذشته پس از تجاوز‌های سنتکام، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه، پاسخ قاطعی به اقدام‌های جنایتکارانه واشنگتن دادند.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا که تا کنون به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته است، ادعای اینکه ایران «نیروی دریایی» و «نیروی هوایی» ندارد را تکرار و ادعا کرد که رهبری این کشور در آشفتگی کامل است و قادر به نمایندگی صحیح کشور نیست.

درحالیکه بسیاری از رسانه‌های آمریکا در مورد دروغ‌ها و ادعا‌های غلط ترامپ به طور مکرر گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند، وی ایران را متهم به انتشار اخبار جعلی در مورد ایالات متحده کرده است. او مدعی شد: تنها چیزی که دارند اخبار جعلی از ایالات متحده است.

رئیس جمهوری آمریکا پس از انتشار این پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال در گفت‌و‌گو با شبکه خبری فاکس نیوز بار دیگر تهدید‌های پوشالی خود در مورد هدف قرار دادن ایران را تکرار کرد. او تهدید کرد که ایالات متحده به حمله موشکی ایران به نظامیان آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد و افزود: ما به آنها ضربه سختی خواهیم زد.

حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان قشم روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد که در جریان حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک، ۲ نفر به شهادت رسیدند و چند نفر نیز مجروح شدند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بامداد دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه در واکنش به این تجاوز هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، عملیاتی ترکیبی علیه مواضع آمریکایی در اردن انجام داده است.

سپاه پاسداران در پایان این اطلاعیه با اشاره به حمله صورت گرفته به جزیره لارک، تاکید کرده است که تجاوز و اقدامات نظامی، مانع تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز نخواهد شد و هرگونه شلیک با پاسخی شدیدتر مواجه خواهد شد.