یونان خروج کامل سربازان اسرائیلی از لبنان را خواستار است

جوان آنلاین: کنستانتینوس تسولاکیس، رئیس جمهور یونان امروز (دوشنبه) در کاخ ریاست‌جمهوری آتن میزبان جوزف عون، همتای لبنانی بود.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش کانال ۱۴ اسرائیل، او تاکید کرد که «حل مشکل از طریق نیروی نظامی موفقیت‌آمیز نخواهد بود، زیرا لبنان پیش از این از فجایع جنگ رنج برده است و زمان آن فرا رسیده است که به صلح دست یابد.»

عون نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان گفت: «ما انتظار داریم یونان به حمایت از ارتش لبنان و تنها راه حل ممکن، یعنی خروج کامل ارتش اسرائیل و کنترل کامل تمام سرزمین ما توسط نیرو‌های لبنانی ادامه دهد. من به دیدار شما آمده‌ام و انتظار دارم که حمایت شما از لبنان ادامه یابد، آرزوی ما ایجاد هر چه زودتر یک همکاری استراتژیک بین ما و اروپا است.»

سخنان رئیس جمهور یونان در همان روزی منتشر شد که وزارت جنگ صهیونیستی و وزارت دفاع یونان یک قرارداد امنیتی عظیم به ارزش حدود ۳ میلیارد یورو امضا کردند. طبق این توافق، اسرائیل یک سیستم دفاع هوایی چند لایه برای یونان تحت پروژه‌ای به نام «سپر آشیل» ایجاد خواهد کرد.