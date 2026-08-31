سانحه برای اتوبوس در فرودگاه نیوآرک آمریکا؛ ۱۳ نفر زخمی شدند

وقوع یک حادثه رانندگی برای اتوبوس سرویس کارکنان در محوطه فرودگاه نیوآرک آمریکا، منجر به زخمی شدن ۱۳ نفر شد.

جوان آنلاین: به نقل از سی بی اس، به گفته مقامات حمل و نقل آمریکا بامداد امروز دوشنبه بر اثر تصادف یک اتوبوس متلق به سرویس کارکنان در فرودگاه «نیوآرک»، ۱۳ نفر زخمی شدند.

به گزارش مهر، سخنگوی «سازمان بنادر» (Port Authority) اعلام کرد که اتوبوس ویژه جابجایی کارکنان، ساعت ۳ بامداد در مسیر طبقه سوم (سطح پرواز‌های خروجی) ترمینال B دچار حادثه شده است.

تصاویر محل حادثه نشان می‌دهد که اتوبوس ظاهرا هنگام تلاش برای خروج از ترمینال، با دیواری بتنی برخورد کرده است.

شیشه جلو و در مخصوص مسافران کاملاً درهم کوبیده شده و محفظه چرخ جلو نیز آسیب شدیدی دیده است.

نیرو‌های پلیس و اورژانس در محل حاضر شدند و با تعدادی از افراد مواجه شدند که دچار جراحات شدند.

به گفته سخنگو، این افراد برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

مقامات حوزه حمل‌ونقل در حال بررسی این حادثه هستند.

مسیر جاده‌ای «سطح ۳» (Level ۳) مسدود شده است و نیرو‌های عملیاتی مشغول پاکسازی بقایای حادثه هستند.