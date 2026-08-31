کد خبر: 1376964
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۸
جامعه » اخبار كلی
وزیر بهداشت:

مسایل اجتماعی در حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد

2 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اکنون نیاز‌ها با گذشته متفاوت شده و علاوه بر بیماری‌های غیرواگیر باید به مسایل اجتماعی که امروز در حوزه سلامت موثر است، توجه جدی‌تر داشته باشیم.

جوان آنلاین: دکتر محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در آیین گرامیداشت روز بهورز افزود: قاعدتا نیاز‌ها در طول زمان تغییر می‌کند و هنر ما برای بقا تطبیق با این تغییرات خواهد بود.

وی بیان کرد: الان نیز ما مباحث کلانی داریم، برخلاف گذشته دیگر مسایل اصلی بیماری‌های واگیر نیست بلکه فشار خون، دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و مشکل جمعیت است.

وزیر بهداشت گفت: اگر بخواهیم خدمات بهداشتی با اثر گذاری تداوم پیدا کند، باید نقش بهورزان در کنترل بیماری‌های غیرواگیر، آموزش سلامت و دیگر مقوله‌ها به روز شده و ارتقا یابد.

دکتر ظفرقندی بهورزان را در آغاز شبکه سلامت عنوان کرد و ادامه داد: حوزه بهورزان، مراقبان و مربیان عزیز بهورزی ابتدای کار حوزه سلامت هستند و در ادامه در نطام ارجاع و پزشکی خانواده نیز این روند ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: خانه‌های بهداشت و بهورزان که در سطح اصلی برخورد با مردم هستند یکی از بخش‌هایی هستند که باید به ما در خصوص پیشرفت کار سلامت مشاوره بدهند.

وی گفت: گردش ایام و فصول تعییراتی ایجاد می‌کند، یک روز نیاز حوزه سلامت بیماری‌های واگیر بود که به کمال و با موفقیت انجام شد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: در شرایط جدید و در جریان جنگ وحشیانه اخیر که دارای ابعاد تاریخی کم سابقه بود، واکسیناسین کودکان و ارایه خدمات به مادران به تاخیر نیفتاد، سوابق مستتد این خدمات موجود است حال انکه درحریان جنگ اوکراین ۶۰ درصد واکسیناسیون در این کشور تعطیل شد.

وی خطاب به بهورزان گفت: نظام سلامت و وزارتخانه به شما بیش از پیش احتیاج دارد و چشم امید ما در شبکه سلامت هستید.

۳۵ درصد پست‌های بهورزی کشور بلاتصدی است

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت نیز گفت: شمار بهورزان فعال کشور ۲۶ هزار و ۶۰۶ هستند که
در ۱۸ هزار و ۲۵۰ خانه بهداشت فعالیت دارند.
دکتر بابک فرخی افزود: این تعداد بهورز برای حدود ۴۰ هزار پست بهروزی در کشور خدمات می‌دهند و این به ان معنا است که ۳۵ درصد پست‌ها در بهورزی بلاتصدی است.
رییس مرکز مدیریت شبکه بیان کرد: به ازای هر ۸۰۰ نفر یک بهورز در کشور داریم لذا خالی شدن پست‌های بهورزی موجب کاهش ارایه خدمات در خانه‌های بهداشت سراسر کشور می‌شود.
وی گفت: امید است در برنامه‌های جاری وزارت بهداشت از جمله پزشکی خانواده و نظام ارجاع که بهورزان هم اکنون در حال خدمت هستند، به نقش آفرینی در برنامه‌های این وزارت خانه توجه شود.
به گفته وی، اگر قرار است بسته‌های خدمتی به وظایف بهورزان افزوده شود باید توان و ظرفیت بهورزان برای انجام وظائف جدید مدنظر قرار گیرد.

حرکت به سوی شبکه بهداشت محله محور

معاون بهداشت، وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی نیز گفت: بهورزان جز پرافتخارترین اقشار فعال در شبکه بهداشت و درمان هستند و سابقه فعالیت بهورزان در ایران به ۱۳۵۰ با ۱۲ بهورز در ۹ خانه بهداشت روستایی باز می‌گردد.
دکتر علیرضا رییسی افزود: پنج سال بعد (۱۹۷۷ میلادی) در آلماتی قزاقستان فعالیت جهانی بهورزان در سراسر جهان آغاز شد لذا این شبکه دارای سابقه با پیشینه قوی در ایران است.
وی تاکید کرد: روند توسعه فعالیت بهورزان سال به سال در کشور افزایش یافت، تا اینکه در حدود سال ۱۳۸۵ پایه شبکه بهداشت و درمان کشور براساس شبکه بهورزان بنا شد و توسعه یافت.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: پس از بیش از چهار دهه فعالیت نظام سلامت باید فارغ از افتخارات گذشته از مرحله کنترل صرف بیماری‌های واگیر عبور کرده و به سمت کنترل بیماری‌های غیرواگیر برویم.

رییسی گفت: همچنین شبکه بهورزان باید از اجرای برنامه‌های نظام ارجاع و پزشک خانواده نیز عبور کنند و مانند کشور‌های پیشرو در این خصوص به سمت محله محوری حرکت کنند، طرح‌هایی که در برنامه‌های کنونی وزارت بهداشت گنجانده شده است.

همچنین در این آیین از ۱۲ بهورز نمونه منتخب از سراسر کشور تقدیر شد.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، حوزه سلامت ، فشار خون
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