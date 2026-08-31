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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

مسکو: اروپا در صدد اخلال در انتخابات دومای روسیه است

2 سرویس اطلاعات خارجی روسیه در بیانیه‌ای هشدار داد: اروپا در صدد اخلال در انتخابات دومای روسیه است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اروپا در صدد اخلال در انتخابات دومای روسیه است. اتحادیه اروپا و کشور‌های پیشرو اروپایی در آستانه انتخابات دوما، راهبردی گسترده برای بی ثبات کردن اوضاع روسیه در پیش گرفته‌اند.

به گزارش مهر، سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص ادامه داد: اروپا درصدد جلوگیری از روند عادی انتخابات در روسیه و بی‌اعتبار کردن نتایج انتخابات است. اروپا در ماه ژوئیه، کی‌یف را به افزایش شدت حملات خرابکارانه و تروریستی علیه روسیه ترغیب کرد. مقامات اطلاعاتی اروپایی در جریان سفر به اوکراین، انجام حملات سایبری به زیرساخت‌های انتخاباتی روسیه را مورد بحث قرار دادند.

مسکو سپس تصریح کرد: اروپا به مخالفان روسی مستقر در خارج از کشور مأموریت داده است ادعا‌هایی را درباره غیرقانونی بودن انتخابات روسیه پیش ببرند. اپوزیسیون روسیه از اتحادیه اروپا ماموریت گرفته‌اند تا جامعه بین المللی را به عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات فرابخوانند. مجمع پارلمانی شورای اروپا و پارلمان اروپا در حال آماده شدن برای به رسمیت نشناختن نتایج انتخابات در روسیه هستند.

در بیانیه صادره از سوی سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص اضافه شده است: اروپا از مخالفان روسی خواسته است تا برای جعل اطلاعات افشاگرانه علیه نمایندگان احزاب و همچنین انجام اقدامات تحریک آمیز تلاش کنند. نه رژیم فاقد مشروعیت کی یف و نه محافل لیبرال- تمامیت خواه غرب نخواهند توانست مانع انتخاب شهروندان روسیه شوند.

برچسب ها: مسکو ، اروپا ، دودمای روسیه
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