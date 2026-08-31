در پی افشاگری رسانه‌ای درباره توافق تسلیحاتی بین یونان و رژیم صهیونیستی، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از امضای یک توافق‌نامه تسلیحاتی با یونان به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد شِکِل جهت احداث یک سامانه پدافند هوایی چندلایه خبر داد.

جوان آنلاین: پس از اینکه روزنامه «کاثیمیرینی» فاش کرد که قرار است توافق نهایی میان یونان و رژیم صهیونیستی برای خرید تسلیحات به ارزش ۳.۱ میلیارد یورو، در روز دوشنبه در تل‌آویو امضا شود و اجرای این پروژه نیز طی ۳۵ ماه به پایان برسد، این وزارتخانه امروز (دوشنبه) اعلام کرد که قراردادی را برای صادرات تسلیحات به یونان به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد شِکِل امضا کرده و نام این پروژه را «سپر آشیل» گذاشته است.

به گزارش ایسنا، به موجب این قرارداد، رژیم صهیونیستی یک سامانه پدافند هوایی جامع و چندلایه را در یونان احداث خواهد کرد که بر پایه سامانه‌های پدافندی «فلاخن داوود»، «اسپایدر» و دیگر سیستم‌های موشکی توسعه یافته خواهد یافت.

این وزارتخانه اعلام کرد که این سامانه پدافندی «به طور کامل متکی بر سامانه‌های ساخت رژیم صهیونیستی و تجربیات عملیاتی گسترده‌ای است که نهاد‌های امنیتی این رژیم در طول جنگ به دست آورده‌اند.»

بر اساس این بیانیه، توافق مذکور «بزرگ‌ترین قرارداد صادرات سلاح در تاریخ روابط رژیم صهیونیستی و یونان و یکی از بزرگ‌ترین قرارداد‌های تسلیحاتی در تاریخ این رژیم» به شمار می‌رود.

این توافق پس از تقریباً سه سال مذاکره، در بحبوحه تلاش‌های سایر کشور‌ها برای تأثیرگذاری بر تصمیم آتن، از جمله فرانسه، که به دنبال ترغیب یونان به خرید سیستم‌های دفاع هوایی فرانسوی بود، حاصل شد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، در تلاش برای تقویت شانس کشورش در این زمینه، از یونان بازدید کرد. همزمان با این توافق، اسرائیل و یونان توافق کردند که به عنوان بخشی از گسترش همکاری بین دو طرف، همکاری‌های صنعتی و امنیتی، از جمله انتقال دانش و فناوری به صنایع دفاعی یونان را افزایش دهند.

این توافق فراتر از جنبه اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند، زیرا اسرائیل آن را گامی استراتژیک برای تقویت روابط با یونان می‌داند، به ویژه با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای و رقابت برای نفوذ در مدیترانه شرقی، از جمله تنش فزاینده بین اسرائیل و ترکیه.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با اشاره به این توافق گفت: «سفر چند ماه پیش من به یونان که به دعوت وزیر دفاع این کشور انجام شد، جلوه دیگری از عمق روابط راهبردی میان رژیم صهیونیستی و یونان و عزم مشترک ما برای تقویت مستمر آن بود. ما در آن دیدار توافق کردیم که همکاری‌های امنیتی میان دو طرف را ارتقا دهیم.»

وی افزود: «رژیم صهیونیستی و یونان منافع راهبردی مشترکی دارند و با چالش‌های منطقه‌ای یکسانی روبه‌رو هستند.»

کاتس در مواضعی که به نظر می‌رسید اشاره‌ای ضمنی به ترکیه باشد، گفت: «در شرایطی که برخی طرف‌ها با جاه‌طلبی‌های هژمونیک به دنبال گسترش نفوذ خود و بی‌ثبات کردن منطقه هستند، اسرائیل و یونان به تعمیق همکاری‌های امنیتی و راهبردی خود ادامه خواهند داد و برای حفظ ثبات و تقویت امنیت و منافع مشترک خود با قاطعیت عمل خواهند کرد.»