کد خبر: 1376958
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱
جامعه » اخبار كلی

کارت‌های ملی هوشمند تا پایان امسال اعتبار دارند/ ۶ میلیون در صف انتظار کارت ملی

2 رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه تا پایان پاییز امسال قطعاً ۶ میلیون متقاضی کارت ملی هوشمند که هنوز در صف انتظار هستند کارت ملیشان صادر و در اختیارشان قرار می‌گیرد از تمدید اعتبار کارت‌های ملی منقضی شده تا پایان امسال خبر داد.

جوان آنلاین: دکتر محمد جمالو رئیس سازمان ثبت احوال کشور امروز در مورد آخرین وضعیت صدور و تمدید کارت‌های هوشمند ملی، تعویض شناسنامه‌های قرمز رنگ قدیمی، صدور گواهی الکترونیکی ولادت و انحصار وراثت و ... گفت‌و‌گو کرد. 

به گزارش ایسنا، جمالو در مورد آخرین وضعیت کارت‌های ملی هوشمند و افراد در انتظار دریافت این کارت، افزود: تغییرات کارت‌های هوشمند ملی از سال ۹۲ آغاز شد و در حال حاضر حدود ۶۱ میلیون ایرانی کارت هوشمند ملی را دریافت کردند و در حال حاضر از بین ثبت نام شده‌ها تنها ۶ میلیون نفر در صف انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند که تا پاییز امسال کارت‌های این افراد نیز صادر خواهد شد و در اختیارشان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت هوشمند ملی با کارت عادی تفاوت جدی دارد و یکی از دلایل اصلی تأخیر در صدور این کارت‌ها نیز طی شدن همین فرایند‌های متفاوت صدور این کارت‌های ملی هوشمند و تورم در قوانین و دستگاه‌های متعدد ذیربط بوده است، اظهار کرد: از هموطنان می‌خواهیم به این موضوع دقت داشته باشند چرا که کارت‌های هوشمند ملی به عنوان یک کامپیوتر در اختیارشان است.

جمالو با تأکید بر اینکه این امکانات در تراشه‌های فعلی کارت‌های ملی وجود دارد و در اختیار شهروندان قرار دارد، افزود: طبق برنامه‌ای که در این سال‌ها برای استفاده از کارت‌های ملی و تراشه‌های کارت‌های ملی پیش بینی شده بود عمل نشد و زنجیر آن کامل نشد و نتوانستیم از این ظرفیت بزرگ در کشور به طور کامل استفاده کنیم، این در حالیست که هزینه آن تراشه بسیار هزینه بالایی بود و در طول این سال‌ها آنگونه که باید از این تراشه‌های کارت ملی استفاده نشد و دستگاه‌های مربوطه دستگاه خوانش این تراشه‌ها را خریداری نکردند؛ بنابراین تصمیم بر آن شد تا نسل جدید کارت‌های ملی با تغییرات جدی فناوری در حوزه هوش مصنوعی و احراز هویت بر خط در دستور کار سازمان ثبت احوال قرار گیرد. 

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود تراشه‌های کارت ملی در برهه‌ای از زمان به دلیل تحریم‌های موجود و تحریم‌های موجود داخلی سازی شود و چه شد؟ اظهار کرد: در حال حاضر از بحث تراشه‌های کارت‌های ملی عبور کرده‌ایم و با تغییرات شگرف در فناوری می‌توانیم از وَلِت‌ها استفاده کنیم و دیگر نیاز نیست بر فناوری ۱۵ سال گذشته تأکید کرد. البته در همان زمان فناوری داخلی‌سازی تراشه‌های کارت ملی بسیار ارزشمند و مهم بود و بخش بزرگی از تراشه‌های کارت‌های ملی تولید داخل شد و از شرکت‌های دانش بنیان برای تولید این تراشه‌ها بهره بردیم و در حال حاضر هم می‌توان از آن تراشه‌ها به عنوان پشتیبان داده‌های روی کارت استفاده کنیم؛ اما با توجه به اینکه در حال حاضر از آن تراشه‌های قدیمی عبور کردیم.

 وی از نسل جدید کارت‌های ملی خبر داد که از سال آینده در اختیار ایرانیان قرار می‌گیرد و گفت: کارت‌های ملی هوشمندی که تاریخ انقضای آن فرا رسیده و یا گذشته است تا پایان اسفند ماه امسال معتبر هستند و از همه دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌کنیم که تمرکز ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشند تا مشکلی برای ارائه خدمات به هموطنان پیش نیاید و همه کارت‌های ملی که تاریخ انقضای آنها رسیده تا پایان اسفند ۱۴۰۵ اعتبار دارند و پس از آن هم تصمیمات جدید حتماً اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه هموطنان نگران انقضای کارتشان نباشد و ان شاءالله از ابتدای سال بعد با نسل جدید کارت‌های ملی در خدمت عزیزان با تعداد بالای تولید خواهیم بود.

برچسب ها: سازمان ثبت احوال ، کارت ملی هوشمند ، شناسنامه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

جانم به دارو بند است

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار