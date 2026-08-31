جوان آنلاین: دکتر محمد جمالو رئیس سازمان ثبت احوال کشور امروز در مورد آخرین وضعیت صدور و تمدید کارتهای هوشمند ملی، تعویض شناسنامههای قرمز رنگ قدیمی، صدور گواهی الکترونیکی ولادت و انحصار وراثت و ... گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا، جمالو در مورد آخرین وضعیت کارتهای ملی هوشمند و افراد در انتظار دریافت این کارت، افزود: تغییرات کارتهای هوشمند ملی از سال ۹۲ آغاز شد و در حال حاضر حدود ۶۱ میلیون ایرانی کارت هوشمند ملی را دریافت کردند و در حال حاضر از بین ثبت نام شدهها تنها ۶ میلیون نفر در صف انتظار دریافت کارت هوشمند ملی هستند که تا پاییز امسال کارتهای این افراد نیز صادر خواهد شد و در اختیارشان قرار میگیرد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت هوشمند ملی با کارت عادی تفاوت جدی دارد و یکی از دلایل اصلی تأخیر در صدور این کارتها نیز طی شدن همین فرایندهای متفاوت صدور این کارتهای ملی هوشمند و تورم در قوانین و دستگاههای متعدد ذیربط بوده است، اظهار کرد: از هموطنان میخواهیم به این موضوع دقت داشته باشند چرا که کارتهای هوشمند ملی به عنوان یک کامپیوتر در اختیارشان است.
جمالو با تأکید بر اینکه این امکانات در تراشههای فعلی کارتهای ملی وجود دارد و در اختیار شهروندان قرار دارد، افزود: طبق برنامهای که در این سالها برای استفاده از کارتهای ملی و تراشههای کارتهای ملی پیش بینی شده بود عمل نشد و زنجیر آن کامل نشد و نتوانستیم از این ظرفیت بزرگ در کشور به طور کامل استفاده کنیم، این در حالیست که هزینه آن تراشه بسیار هزینه بالایی بود و در طول این سالها آنگونه که باید از این تراشههای کارت ملی استفاده نشد و دستگاههای مربوطه دستگاه خوانش این تراشهها را خریداری نکردند؛ بنابراین تصمیم بر آن شد تا نسل جدید کارتهای ملی با تغییرات جدی فناوری در حوزه هوش مصنوعی و احراز هویت بر خط در دستور کار سازمان ثبت احوال قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که قرار بود تراشههای کارت ملی در برههای از زمان به دلیل تحریمهای موجود و تحریمهای موجود داخلی سازی شود و چه شد؟ اظهار کرد: در حال حاضر از بحث تراشههای کارتهای ملی عبور کردهایم و با تغییرات شگرف در فناوری میتوانیم از وَلِتها استفاده کنیم و دیگر نیاز نیست بر فناوری ۱۵ سال گذشته تأکید کرد. البته در همان زمان فناوری داخلیسازی تراشههای کارت ملی بسیار ارزشمند و مهم بود و بخش بزرگی از تراشههای کارتهای ملی تولید داخل شد و از شرکتهای دانش بنیان برای تولید این تراشهها بهره بردیم و در حال حاضر هم میتوان از آن تراشهها به عنوان پشتیبان دادههای روی کارت استفاده کنیم؛ اما با توجه به اینکه در حال حاضر از آن تراشههای قدیمی عبور کردیم.
وی از نسل جدید کارتهای ملی خبر داد که از سال آینده در اختیار ایرانیان قرار میگیرد و گفت: کارتهای ملی هوشمندی که تاریخ انقضای آن فرا رسیده و یا گذشته است تا پایان اسفند ماه امسال معتبر هستند و از همه دستگاههای اجرایی درخواست میکنیم که تمرکز ویژهای بر این موضوع داشته باشند تا مشکلی برای ارائه خدمات به هموطنان پیش نیاید و همه کارتهای ملی که تاریخ انقضای آنها رسیده تا پایان اسفند ۱۴۰۵ اعتبار دارند و پس از آن هم تصمیمات جدید حتماً اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه هموطنان نگران انقضای کارتشان نباشد و ان شاءالله از ابتدای سال بعد با نسل جدید کارتهای ملی در خدمت عزیزان با تعداد بالای تولید خواهیم بود.