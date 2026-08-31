کد خبر: 1376956
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

آغاز رزمایش مشترک آمریکا و اندونزی به همراه ۱۳ کشور دیگر

1 ایالات متحده و اندونزی رزمایش مشترک نظامی سالانه خود را به همراه ۱۳ کشور دیگر آغاز کردند؛ این رزمایش در چند منطقه از کشور اندونزی و با حضور بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ پرسنل برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه گزارش داد که این اولین رزمایش آمریکا و اندونزی از زمان اعلام همکاری دفاعی جدید آنها در سال جاری میلادی است و شامل تمریناتی از جمله شلیک موشک و دفاع سایبری می‌شود.

به گزارش مهر، رزمایش موسوم به «سپر سوپر گارودا» (Super Garuda Shield) که از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ خورشیدی) به طور سالانه برگزار می‌شود، تا ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) ادامه خواهد داشت و شامل بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ پرسنل است و ۱۳ کشور دیگر از جمله ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کانادا در آن شرکت می‌کنند.

این رزمایش‌ها که در چندین منطقه اندونزی برگزار خواهد شد، پس از آن است که وزرای دفاع آمریکا و اندونزی در ماه آوریل (فروردین ماه) یک همکاری بزرگ دفاعی امضا کردند. جاکارتا گفته است که این همکاری شامل حمایت واشنگتن در طرح‌های نوسازی نظامی و آموزش نیروهایش خواهد بود.

اندونزی مدت‌هاست که سیاست خارجی عدم تعهد را حفظ کرده است، و پرابوو سوبیانتو، رئیس جمهور این کشور وعده داده است که با همه ملت‌ها دوست باشد و روابط خوبی را با آمریکا و چین حفظ کند. اندونزی اوایل ماه جاری میلادی در جریان میزبانی از وزرای امور خارجه و دفاع چین، موافقت کرد که روابط نظامی خود را با پکن افزایش دهد.

رزمایش «سپر سوپر گارودا» همچنین شامل تلاش‌های امدادرسانی بشردوستانه در بلایای طبیعی خواهد بود. بلایای طبیعی مانند زلزله و رانش زمین در اندونزی رایج است چرا که این کشور مجمع‌الجزایری با ۱۷ هزار جزیره و بیش از ۱۰۰ آتشفشان فعال، در «حلقه آتش اقیانوس آرام» از نظر لرزه‌خیزی قرار دارد.

یکی دیگر از مشکلات مداوم اندونزی، آتش‌سوزی‌های جنگلی بوده است. در ماه گذشته میلادی نزدیک به ۹۵ هزار هکتار زمین در اندونزی طعمه حریق شد، به طوری که مه منطقه را پوشاند و باعث مشکلات تنفسی و تعطیلی مدارس شد.

برچسب ها: رزمایش ، آمریکا ، اندونزی
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