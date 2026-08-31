فیدان: توافق مکه علیه کسی نیست؛ نتانیاهو تهدیدی برای جامعه جهانی است

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: کشورهای منطقه باید برای برقراری صلح و ثبات، به صورت مشترک اقدام کنند. این ائتلاف (ائتلاف سه جانبه میان پاکستان، عربستان و ترکیه) علیه هیچ کشور خاصی جهت گیری نداشته و درهای آن به روی همه ملتهای برادر باز است.
به گزارش مهر، وزیر خارجه ترکیه سپس اضافه کرد: دیدارهایی با مقامات پاکستان و عربستان سعودی در سطح وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستادهای مشترک برگزار شد. نام رسمی ائتلاف ما «ائتلاف دفاعی مکه» است. هدف ما ایجاد ائتلافی قدرتمند و توانمند در حل و فصل مسائل است و از گسترش آن استقبال میکنیم.
هاکان فیدان سپس افزود: چشم انداز ما مبتنی بر صلح است و ما کار تشکیل ساختار اصلی «ائتلاف دفاعی مکه» را آغاز کردهایم. اتحاد ما ماهیتی تدافعی دارد، مبتنی بر حقوق بینالملل است و علیه هیچ کشور خاصی جهتگیری نشده است.
وی سپس افزود: «ائتلاف دفاعی مکه» با هدف توسعه و پیوستن کشورهای جدید تشکیل شد. ما به دنبال ایجاد اتحادی قدرتمند هستیم و روند شکل گیری ساختار جدیدی برای امنیت و همکاری در منطقه آغاز شده است. نتانیاهو به تهدیدی برای جامعه جهانی تبدیل شده و باید جلوی او گرفته شود.
فیدان تصریح کرد: نتانیاهو پس از ارتکاب جنایت نسلکشی، به دشمن امنیت و بشریت بدل شده است. باید جلوی نتانیاهو را گرفت؛ او نه تنها به منطقه، بلکه به تمام مردم جهان آسیب میرساند.