کد خبر: 1376952
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

فیدان: توافق مکه علیه کسی نیست؛ نتانیاهو تهدیدی برای جامعه جهانی است

2 وزیر خارجه ترکیه در سخنانی با تدافعی دانستن توافق مکه، هشدار داد: نتانیاهو به تهدیدی برای جامعه جهانی تبدیل شده و باید جلوی او گرفته شود.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: کشور‌های منطقه باید برای برقراری صلح و ثبات، به صورت مشترک اقدام کنند. این ائتلاف (ائتلاف سه جانبه میان پاکستان، عربستان و ترکیه) علیه هیچ کشور خاصی جهت گیری نداشته و در‌های آن به روی همه ملت‌های برادر باز است.

به گزارش مهر، وزیر خارجه ترکیه سپس اضافه کرد: دیدار‌هایی با مقامات پاکستان و عربستان سعودی در سطح وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستاد‌های مشترک برگزار شد. نام رسمی ائتلاف ما «ائتلاف دفاعی مکه» است. هدف ما ایجاد ائتلافی قدرتمند و توانمند در حل و فصل مسائل است و از گسترش آن استقبال می‌کنیم.

هاکان فیدان سپس افزود: چشم انداز ما مبتنی بر صلح است و ما کار تشکیل ساختار اصلی «ائتلاف دفاعی مکه» را آغاز کرده‌ایم. اتحاد ما ماهیتی تدافعی دارد، مبتنی بر حقوق بین‌الملل است و علیه هیچ کشور خاصی جهت‌گیری نشده است.

وی سپس افزود: «ائتلاف دفاعی مکه» با هدف توسعه و پیوستن کشور‌های جدید تشکیل شد. ما به دنبال ایجاد اتحادی قدرتمند هستیم و روند شکل گیری ساختار جدیدی برای امنیت و همکاری در منطقه آغاز شده است. نتانیاهو به تهدیدی برای جامعه جهانی تبدیل شده و باید جلوی او گرفته شود.

فیدان تصریح کرد: نتانیاهو پس از ارتکاب جنایت نسل‌کشی، به دشمن امنیت و بشریت بدل شده است. باید جلوی نتانیاهو را گرفت؛ او نه تنها به منطقه، بلکه به تمام مردم جهان آسیب می‌رساند.

برچسب ها: هاکان فیدان ، توافق مکه ، نتانیاهو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

جانم به دارو بند است

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار