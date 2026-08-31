بیانیه دفتر جنبش أمل لبنان در ایران در سالروز ربوده شدن امام موسی صدر
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دفتر جنبش أمل لبنان در ایران به مناسبت چهلوهشتمین سال ربوده شدن امام موسی صدر بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: امروز، در حالی که مردم لبنان و فلسطین همچنان زیر حملات و جنایات رژیم اسرائیل قرار دارند و ایران نیز در ماههای اخیر هدف تجاوز و حملات این رژیم قرار گرفته است، بار دیگر اهمیت هشدارها و مواضع امام موسی صدر درباره اسرائیل آشکار میشود. او از همان سالهای حضورش در لبنان، تجاوزات اسرائیل را خطری برای مردم لبنان و منطقه میدانست و مقابله با آن را به مقاومت نظامی محدود نمیکرد؛ بلکه از ضرورت شکلگیری جامعهای مقاوم در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سخن میگفت.
در ادامه این بیانیه آمده است: اکنون چهلوهشت سال از ربودن امام موسی صدر و دو همراهش میگذرد؛ چهلوهشت سالی که در آن، جای خالی مردی که هم پرچمدار مقاومت بود و هم منادی گفتوگو، همزیستی و کرامت انسان، بیش از پیش احساس شده است. آنچه امروز در لبنان، فلسطین و منطقه میگذرد، بیش از هر زمان دیگری ضرورت اندیشه و حضور او را یادآوری میکند.
این بیانیه میافزاید: پرونده ربودن امام موسی صدر و دو همراهش همچنان گشوده است و پیگیری آن تا روشن شدن سرنوشت و بازگشت آنان، مسئولیتی است که نباید به فراموشی سپرده شود. جای امام موسی صدر در میان ما خالی است.