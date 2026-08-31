کد خبر: 1376947
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
جامعه » اخبار كلی

سامانه ضمانت الکترونیکی تا پایان مهر در دادسراهای کشور فعال می‌شود

ضمانت الکترونیکی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از توسعه سامانه ضمانت الکترونیکی خبر داد.

جوان آنلاین: محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی، با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول و تعالی، موضوع تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌هاست، عنوان کرد: نسخه اولیه «سامانه ضمانت الکترونیکی» که از ابتدای شهریور ماه در سه دادسرای تهران به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده تا پایان شهریورماه در کلیه دادسراهای تهران و تا پایان مهرماه نیز در دادسراهای سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این سامانه امکان شناسایی حساب بانکی، بورس، ملک و طلا برای وثیقه‌گذاری را با درخواست شخص متقاضی در محل شعبه فراهم می‌کند و قاضی به صورت برخط می‌تواند استعلامات لازم را در خصوص وثیقه‌های معرفی‌شده انجام دهد؛ همچنین برای قرارهای کفالت نیز امکان استعلام برخط فیش حقوقی کلیه کارمندان سراسر کشور فراهم شده است.

کاظمی‌فرد ادامه داد: یکی از موانعی که ما تا پیش از این، برای اجرایی کردن سامانه ضمانت الکترونیکی داشتیم در حوزه ارزش معاملاتی مِلک بود که باید این فرآیند، از طریق کار کارشناسی انجام می‌شد؛ ولیکن امروز و در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی و راه‌اندازی «سرویس تخمین ارزش معاملاتی ملک»، قضات می‌توانند قیمت تخمینی ملکی که به عنوان وثیقه معرفی شده را به صورت برخط مشاهده و در صورت صلاحدید با استفاده از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، ملک مورد نظر را بازداشت کنند.

برچسب ها: ضمانتنامه ، دادسرا ، قوه قضاییه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

جانم به دارو بند است

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار