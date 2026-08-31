یمن: مسأله فلسطین تا زوال اسرائیل پابرجا خواهد بود

نیروهای مسلح یمن بر تداوم موضع خود در حمایت از مسأله فلسطین تأکید و اعلام کردند که خون شهدا و فرماندهانشان، انگیزه ادامه رویارویی تا بیرون راندن رژیم صهیونیستی از تمامی سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.

جوان آنلاین: سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در نخستین سالروز شهادت «ابوعبیده»، سخنگوی نظامی گردان‌های القسام، بار دیگر بر پایبندی به موضع اصولی و حمایت از مسأله فلسطین تأکید و اعلام کرد که خون شهدا و فرماندهانشان همچنان انگیزه‌ای برای ادامه رویارویی تا شکست رژیم صهیونیستی و بیرون راندن آن از تمامی سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش الخبر الیمنی، ابوعبیده هشتگ «برادران راستین» را برای توصیف و ادای احترام به مردم یمن و نیروهای مسلح این کشور به دلیل حمایت صادقانه و میدانی آنها از غزه در نبرد «طوفان الاقصی» راه‌اندازی کرده بود.

سرتیپ یحیی سریع خطاب به شهید «ابوعبیده» گفت: «به صاحب هشتگ برادران راستین می‌گوییم؛ مسأله فلسطین که شما و همرزمان شهید و فرماندهانتان در دفاع از آن فداکاری کردید و صدایتان را بلند اعلام کردید، همچنان صدا و مسأله ما در تمامی عرصه‌ها و میدان‌های محور جهاد و مقاومت خواهد بود.»

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان اظهار داشت که پژواک صدای سخنگوی فقید قسام همچنان دشمن اسرائیلی جنایتکار را دنبال و آشفته خواهد کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به‌طور کامل از تمامی سرزمین فلسطین محو شود.