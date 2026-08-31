جوزف عون: ثبات لبنان برای ثبات منطقه و اروپا ضروری است

رئیس جمهور لبنان در دیدار با همتای یونانی خود در آتن هشدار داد که هرگونه ناآرامی در کشورش، پیامدهای منفی و گسترده‌ای برای ثبات منطقه و قاره اروپا خواهد داشت.

جوان آنلاین: جوزف عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با همتای یونانی خود در آتن هشدار داد که هرگونه ناآرامی در کشورش، پیامدهای منفی و گسترده‌ای برای ثبات منطقه و قاره اروپا خواهد داشت.

به گزارش مهر، جوزف عون با اشاره به لزوم خروج لبنان از بحران‌های پیاپی، اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است که لبنان به آرامش برسد و توافقات بین‌المللی بدون رفتار سلیقه‌ای از سوی هر دو طرف به اجرا درآیند.

رئیس جمهور لبنان، با تأکید بر اینکه کشور و مردمش از جنگ و خانمان‌سوزی خسته شده‌اند، تصریح کرد: هدف از مذاکره با اسرائیل «پایان دادن به حالت دشمنی» است و راهکار نهایی تنها از مسیر دیپلماسی می‌گذرد، نه جنگ.

عون پس از دیدار با «کونستانتینوس تاسولاس»، همتای یونانی خود در آتن اظهار داشت: لبنان به «توافق چارچوب» با سرپرستی و میانجی‌گری امریکا دست یافته است و هر دو طرف باید آن را به‌طور کامل و به‌دور از رفتارهای گزینشی به اجرا درآورند.

وی با درخواست از یونان برای کمک حداکثری در تضمین اجرای این توافق تأکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که لبنان به آرامش و ثبات برسد چرا که ما بر پایان دادن به حالت خصومت مصمم هستیم و باور داریم که حل این بحران از طریق دیپلماسی و نه از راه جنگ میسر خواهد بود.

رئیس‌جمهور لبنان با اشاره به اینکه ثبات کشورش لازمه ثبات در منطقه و اروپاست، هشدار داد :هرگونه تنش و ناآرامی در لبنان پیامدهای منفی و گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

وی از یونان بابت حمایت‌های مداوم سیاسی، بشردوستانه و نظامی از لبنان قدردانی و بر تلاش برای توسعه همه‌جانبه روابط دو کشور در راستای منافع مشترک تأکید کرد.