جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد یا افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، تا روز سه شنبه (۱۰ شهریور) در مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی وزش باد خیلی شدید با احتمال گرد و خاک و در نیمه شمالی به‌ویژه در ارتفاعات بالادست گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید موقتی و رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق مورد انتظار است.

از سه شنبه تا جمعه (۱۰ تا ۱۳ شهریور) کاهش دمای هوا به‌طور میانگین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس در گستره استان پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۰ شهریور) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه (۱۱ شهریور) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک در شب افزایش ابر با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.