نخست‌وزیر هند پس از دیدار با رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای، با تاکید بر روابط دیرینه دو کشور، اعلام کرد که دهلی‌نو خواهان گسترش و تنوع‌بخشی به روابط تجاری با تهران است.

جوان آنلاین: نارندرا مودی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در بیشکک با آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، دیدار کردم.

وی افزود: در این دیدار بار دیگر بر تعهد هند به تقویت دوستی دیرینه با ایران تأکید کردم و خواهان گسترش و تنوع‌بخشی به سبد تجاری دو کشور در دوره پیش‌رو هستیم.

نخست‌وزیر هند همچنین گفت که در این دیدار، وضعیت جاری منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تأکید کرد که هند به حمایت از همه تلاش‌ها برای تضمین صلح پایدار ادامه خواهد داد.

راندهیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند پس از دیدار مودی و پزشکیان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، این نشست را سازنده و پربار خواند.

وی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: طرفین در این دیدار جنبه‌های مختلف روابط دوجانبه را بررسی و درباره تحولات اخیر در منطقه غرب آسیا گفت‌وگو کردند.

سخنگوی وزارت خارجه هند همچنین خاطرنشان کرد که مودی در نشست با پزشکیان بار دیگر بر موضع ثابت دهلی‌نو مبنی بر ضرورت حل‌وفصل همه مسائل از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی تاکید کرد.

این دیپلمات هندی همچنین تاکید داشت که مودی بر لزوم تداوم تلاش‌ها برای تضمین صلح و ثبات در منطقه و حفاظت از آزادی ناوبری و تجارت تأکید کرد.