روایت کارشناس صهیونیست از حفره امنیتی بزرگ در اسرائیل

یک کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی با اشاره به حفره امنیتی بزرگ در سرزمین‌های اشغالی، نسبت به حمله زمینی به بندر صهیونیستی ایلات هشدار داد.

جوان آنلاین: اسحاق بریک سرلشکر بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به وخامت اوضاع در مرز میان فلسطین اشغالی و اردن به‌ ویژه در منطقه ایلات، هشدار داد. وی ضمن هشدار نسبت به ضعف حضور نظامی ارتش اسرائیل در این منطقه گفت که ایلات ممکن است در معرض یک حمله گسترده قرار گرفته و به تصرف درآید.

به گزارش مهر، بریک در مقاله‌ خود در روزنامه «معاریو» نوشت که مرز اردن که حدود ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای سرزمین های اشغالی تا خلیج ایلات امتداد دارد، در سال‌های اخیر به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل شده است.

به ادعای وی، ایران مرز اردن را یکی از بارزترین نقاط ضعف رژیم صهیونیستی می‌داند. وی با اشاره به وجود آنچه که «هسته‌های مسلح» در داخل خاک اردن توصیف کرده، گفت که هدف آنها اجرای یک حمله گسترده از طریق مرز و تصرف مناطقی در «وادی عربه» و «دره اردن» تا رسیدن به ایلات است.

بریک از کاهش حضور نظامیان رژیم صهیونیستی در منطقه انتقاد کرد و گفت: کاهش تعداد نیروهای زمینی و برچیدن سیستم‌های دفاعی ایلات باعث شده است که این شهر در صورت وقوع یک حمله چندجانبه، فاقد نیروی نظامی کافی باشد.

وی همچنین نسبت به احتمال مسدود شدن جاده‌های اصلی، به‌ ویژه «جاده ۹۰» در هرگونه حمله احتمالی هشدار داد و گفت که این اتفاق می‌تواند مانع از رسیدن نیروهای کمکی نظامی به منطقه جنوبی شود.

این کارشناس صهیونیست خواستار تقویت حضور ارتش در مرز اردن و استقرار مجدد نیروهای دائمی در ایلات و مناطق اطراف آن شد و نسبت به تکرار حوادث هفتم اکتبر هشدار داد.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که کمبود نیروهای نظامی در ارتش رژیم صهیونی به یک بحران تبدیل شده است.