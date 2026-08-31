\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0648\u0639\u0648\u062f \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u200c\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0648\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0648 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u062f\u0627\u0631\u0628\u06cc \u06f1\u06f0\u06f7 \u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f1 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0648 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f9:\u06f3\u06f0 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f. \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0642\u0634\u200c\u062c\u0647\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.