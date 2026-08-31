جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۲ شهید به بیمارستانهای این منطقه منتقل شده و در این مدت ۱۰ نفر زخمی شدهاند.
این وزارتخانه تأکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبودهاند.
بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۲۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۳۸۵ نفر زخمی شدهاند. همچنین پیکر ۸۱۵ شهید از زیر آوار خارج شده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۴۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۹۶ نفر رسیده است.