جوان آنلاین: روزنامه رأی الیوم به نقل از محافل سیاسی غربی گزارش داد که مسئولان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به صورت رسمی خطاب به آمریکا اعلام کرده اند که نسخه وزیر خزانه داری این کشور در خصوص جنگ اقتصادی علیه ایران واقع گرایانه نیست و نمی توان بر اساس واقعیت های جغرافیایی و هم جواری آن را تطبیق داد.

بر اساس این گزارش دست کم امارات، عمان و قطر بر خلاف کشورهای اروپایی هیچ اشتیاقی نسبت به مصوبات وزارت خزانه داری آمریکا از خود نشان نمی دهند.

در این گزارش آمده است، برخی کشورهای خارجی از جمله قطر آماده اند عدم پایبندی خود را به تصمیمات ضد ایرانی آمریکا در حوزه اقتصاد اعلام کنند چرا که این تصمیمات غیر واقعی بوده و باعث ایجاد بحران دائمی در منطقه می شود و در مسیر تمام گزینه های احتمالی تحقق صلح مانع تراشی می کند.