کد خبر: 1376908
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۳
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ثبت ۷۰۰ هزار تخلف حادثه ساز در بزرگراه‌های تهران/ هر تصادف ریشه در تخلف دارد

تخلفات رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۰ هزار فقره تخلف حادثه ساز عمدتاً در بزرگراه های تهران شامل بیش از ۶۳۰ هزار فقره نبستن کمربند ایمنی، ۲۹۳ هزار فقره استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و ۳۳۰ هزار فقره تخلف وسایل نقلیه سنگین در پایتخت ثبت شده است که در همه تصادفات نوعی تخلف رانندگی وجود دارد.

جوان آنلاین: سرهنگ رابعه جوانبخت روز دوشنبه با اعلام جزئیات تازه ای از وضعیت تخلفات و تصادفات بزرگراهی پایتخت اظهار کرد: بزرگراه ها صرفاً یک سازه مهندسی نیستند بلکه به موضوع انسانی تبدیل شده اند که هر تصمیم لحظه ای راننده میتواند سرنوشت او را تغییر دهد و متأسفانه چاشنی اصلی اکثر تخلفات در بزرگراه ها، سرعت غیرمجاز، مصرف روانگردان ها و نوشیدنی های غیرمجاز حین رانندگی است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این مواد قدرت تصمیم گیری و هوشیاری راننده را به شدت مختل می کنند و فرد در تشخیص ابعاد، رنگ ها و فواصل زمانی دچار مشکل می شود و رانندگان مخصوصا جوانان باید بدانند که اگر هوشیاری کامل ندارند، به هیچ وجه پشت فرمان ننشینند.

سرهنگ جوانبخت در ادامه با بیان اینکه ۶۰ درصد از کل تصادفات فوتی پایتخت در بزرگراه ها رخ داده است، گفت که در میان بزرگراه های تهران، بزرگراه آزادگان با فراوانی ۱۱ درصد، رتبه دار پرحادثه ترین بزرگراه را به خود اختصاص داده است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ بزرگراه شهید همدانی را با فراوانی ۷ درصد در رتبه دوم و بزرگراه شهید زین الدین را با فراوانی ۵ درصد در رتبه سوم این فهرست خواند.

وی افزود: بزرگراه آزادگان یک مسیر کمربندی است و حجم خودروهای سنگین و مسافرهایی که به سایر شهرها می روند در آن بالاست.

وی خستگی و خواب آلودگی رانندگان، ناآشنایی با مسیر و حرکت با دنده عقب را از عوامل اصلی حادثه در این بزرگراه برشمرد.

سرهنگ جوانبخت به رکوردداران سنی تصادفات فوتی اشاره کرد و گفت: گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال با فراوانی ۱۹ درصد، گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال با فراوانی ۱۸ درصد و گروه سنی ۶۵ سال به بالا نیز با فراوانی ۱۸ درصد بیشترین آمار فوتی را به خود اختصاص داده اند و بیشترین زمان وقوع تصادفات فوتی در ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد بوقوع می پیوندد و مهمترین علل تامه این تصادفات عدم توجه به جلو با فراوانی ۴۳ درصد، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با فراوانی۳۲ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با فراوانی ۹ درصد است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رتبه داران کاربران ترافیکی در تصادفات فوتی پایتخت گفت: عابران پیاده با فراوانی ۴۱ درصد، موتورسیکلت سواران با فراوانی ۳۶ درصد و سرنشینان خودرو با فراوانی۲۳ درصد بیشترین متوفیان تصادفات پایتخت بودند. 

برچسب ها: سرهنگ رابعه جوانبخت ، پلیس راهور تهران بزرگ ، تخلفات رانندگی
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