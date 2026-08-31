رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن هشدار نسبت به وضعیت مالی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، از کاهش حمایت مالی اهداکنندگان و ممانعت رژیم اشغالگر از فعالیت این آژانس در غزه انتقاد کرد.

جوان آنلاین: محمد البرادعی، سیاستمدار مصری و رئیس اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: آژانس آنروا که شریان حیاتی آوارگان فلسطینی به شمار می‌رود، با وضعیت مالی‌ مواجه است که آن را به مرز فروپاشی نزدیک می‌کند. برخی از حمایت‌کنندگان مالی اصلی، در رأس آنها آمریکا، تأمین مالی این آژانس را متوقف کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عربی ۲۱، البرادعی در ادامه افزود: آنروا با کسری نقدی فوری ۱۰۰ میلیون دلاری در بودجه سال جاری و شکاف بودجه‌ای برآورد شده به میزان ۲۷۵ میلیون دلار مواجه است؛ این در حالی است که درباره شکاف کلی میان نیازهای واقعی بشردوستانه و منابع مالی موجود، سخن بسیار است.

وی گفت: این وضعیت در کنار ممانعت کابینه رژیم اشغالگر از فعالیت این آژانس در غزه قرار دارد؛ اقدامی که با وجود انباشته شدن کمک‌ها در خارج از غزه صورت می‌گیرد. در حقیقت، ما تصمیم گرفته‌ایم تنها شاهد روندی نظام‌مند برای از بین بردن آنچه از مردم فلسطین باقی مانده است، باشیم؛ آن هم در حالی که سخنانی مضحک و گریه‌آور درباره ضرورت تشکیل کشور فلسطین مطرح می‌شود، در شرایطی که شورای صلح اسف‌بار همچنان با غزه به‌عنوان یک پروژه توسعه املاک و مستغلات برای ساخت تفرجگاه‌های گردشگری لوکس برخورد می‌کند و ما همچنان درباره حمایت از مردم فلسطین سخن می‌گوییم.»