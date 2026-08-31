کد خبر: 1376901
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
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بزرگراه آزادگان صدرنشین تصادفات مرگبار پایتخت

بزرگراه آزادگان پلیس راهور تهران بزرگ از سهم ۶۰ درصدی بزرگراه‌ها در تصادفات فوتی پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ رابعه جوانبخت با اشاره به وضعیت تخلفات رانندگی در بزرگراه‌های پایتخت اظهار کرد: بزرگراه‌ها صرفاً سازه‌های مهندسی نیستند، بلکه موضوعی انسانی هستند و هر تصمیم لحظه‌ای راننده می‌تواند سرنوشت او و دیگران را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه بزرگراه‌ها برای سرعت‌های بالا طراحی شده‌اند، افزود: متأسفانه چاشنی اصلی بیشتر تخلفات در بزرگراه‌ها، سرعت غیرمجاز در کنار سایر تخلفات رانندگی است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ همچنین مصرف روانگردان‌ها و نوشیدنی‌های غیرمجاز هنگام رانندگی را یکی از موضوعات حساس دانست و گفت: مصرف این مواد قدرت تصمیم‌گیری و هوشیاری راننده را به‌شدت مختل می‌کند و فرد در تشخیص ابعاد، رنگ‌ها و فواصل زمانی دچار مشکل می‌شود.

جوانبخت خطاب به جوانان تأکید کرد: اگر از هوشیاری کامل برخوردار نیستند، به هیچ وجه پشت فرمان ننشینند.

ثبت ۷۰۰ هزار تخلف حادثه‌ساز در تهران

وی با استناد به آمار برخورد با تخلفات رانندگی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون گفت: در همه تصادفات، نوعی تخلف وجود دارد و تاکنون ۷۰۰ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز که عمدتاً در بزرگراه‌های تهران رخ داده، اعمال قانون شده است.

به گفته وی، بیش از ۶۳۰ هزار فقره تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی، بیش از ۲۹۳ هزار فقره استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و ۳۳۰ هزار فقره تخلف وسایل نقلیه سنگین نیز ثبت شده است.

آزادگان؛ پرحادثه‌ترین بزرگراه تهران

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سهم بالای بزرگراه‌ها در تصادفات فوتی پایتخت گفت: ۶۰ درصد کل تصادفات فوتی تهران در بزرگراه‌ها رخ می‌دهد.

وی افزود: بزرگراه آزادگان با فراوانی ۱۱ درصد، پرحادثه‌ترین بزرگراه تهران است و پس از آن بزرگراه شهید همدانی با ۷ درصد و بزرگراه شهید زین‌الدین با ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

جوانبخت درباره علت بالابودن حوادث در بزرگراه آزادگان توضیح داد: این مسیر یک کمربندی است و حجم تردد خودروهای سنگین و مسافرانی که به سایر شهرها سفر می‌کنند در آن بالاست. خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، ناآشنایی با مسیر و حرکت با دنده عقب از عوامل اصلی حوادث در این بزرگراه هستند.

عابران پیاده بیشترین قربانیان تصادفات فوتی

وی درباره گروه‌های سنی درگیر در تصادفات فوتی نیز گفت: افراد ۳۵ تا ۴۵ سال با فراوانی ۱۹ درصد، افراد ۲۵ تا ۳۵ سال با ۱۸ درصد و افراد ۶۵ سال به بالا نیز با ۱۸ درصد بیشترین سهم را در میان جانباختگان دارند.

جوانبخت افزود: عابران پیاده با ۴۱ درصد، موتورسیکلت‌سواران با ۳۶ درصد و سرنشینان خودرو با ۲۳ درصد، بیشترین متوفیان تصادفات پایتخت را تشکیل می‌دهند.

بیشترین تصادفات فوتی؛ نیمه‌شب تا سحر

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، بازه زمانی صفر تا چهار بامداد را پرتلفات‌ترین ساعات تصادفات فوتی پایتخت اعلام کرد و گفت: بی‌توجهی به جلو با ۴۳ درصد، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با ۳۲ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۹ درصد، مهم‌ترین علل این تصادفات هستند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ریشه تمام تصادفات، تخلفات رانندگی است، از شهروندان خواست با رعایت قوانین و پرهیز از رفتارهای پرخطر، در کاهش حوادث رانندگی مشارکت کنند.

جوانبخت همچنین بر ضرورت نظارت هوشمند و برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز، به‌ویژه در بزرگراه‌ها، تأکید کرد و گفت: امنیت ترافیکی تنها با مشارکت همه شهروندان محقق می‌شود.

برچسب ها: بزرگراه آزادگان ، تصادف مرگبار ، مرگ
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