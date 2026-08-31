جوان آنلاین: دکتر محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در اجلاس روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، افزود: یکی از محورهای مهم این اجلاس موضوع اجرای کامل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
به گزاش ایرنا، وی بیان کرد: بیمار نیازمند باید بتواند از محل زندگی خود به مرکز جامع سلامت مراجعه و خدمات اولیه را دریافت کند و در صورت نیاز به درستی به پزش متخصص ارجاع شود، نوبت متخصص برای او تعیین شود و فرآیند درمان تا دریافت خدمت مورد نیاز بدون سرگردانی و با حفظ کرامت وی ادامه پیدا کند.
وزیر بهداشت با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهر کشور ادامه داد: شواهد میدانی نشان میدهد این برنامه در بسیاری از مناطق در حال شکلگیری و اجراست، در برخی شهرها فرآیند ارجاع، نوبتگیری و دسترسی بیماران به متخصصان به شکل منظم دنبال میشود.
ظفرقندی در بخشی از سخنانش با اشاره به موضوع کمبود نیروی متخصص در برخی از مناطق کشور اظهار کرد: این تصور که با چند برابر کردن ظرفیت پزشکی، مشکل کمبود پزشک بهطور کامل برطرف میشود، با تجربه میدانی و نگاه کارشناسی همخوانی ندارد، مساله اصلی توزیع عادلانه نیروی انسانی، ایجاد انگیزه برای حضور متخصصان در مناطق مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب خدمت است.
وی تاکید کرد: در سفرهای استانی نمونههای متعددی از بیمارستانهایی دیده شده که به دلیل نبود برخی متخصصان، ظرفیتهای درمانی آنها به طور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد، در برخی مناطق متخصصان جوان برای مدت طولانی در محل خدمت حضور دارند و در مقابل برخی خدمات تخصصی با کمبود نیرو مواجه هستند.
وزیر بهداشت از برنامه وزارت بهداشت برای ایجاد سامانهای به منظور شناسایی مناطق دارای کمبود نیروی متخصص و همچنین شناسایی پزشکانی که امکان ارائه خدمت در مناطق مورد نیاز را دارند خبر داد و ادامه داد: با استفاده از ظرفیت پزشکانی که زمان و امکان خدمت بیشتری دارند و با پیشبینی پرداخت مناسب، میتوان بخشی از کمبودهای تخصصی مناطق محروم و کمبرخوردار را در کوتاهمدت و میانمدت جبران کرد.
به گفته وی، برای حل پایدار این مسئله، در کنار افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی باید به موضوع ماندگاری پزشکان، پرداخت به موقع، مشوقهای خدمتی و تأمین امکانات مورد نیاز در مناطق مختلف کشور نیز توجه جدی شود.
ضرورت تقویت تابآوری نظام سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه به زیرساختهای سلامت بیان کرد: در این مدت حدود ۶۶ هزار خدمت درمانی به مجروحان به صورت رایگان ارائه شد و بیش از ۳۰۰ آمبولانس و بیش از ۲۰۰ بیمارستان آسیب دیدند؛ با این حال نظام سلامت کشور توانست خدمات خود را حفظ کند و تابآوری خود را به شکل کمسابقهای به نمایش بگذارد.
وی تأکید کرد: تجربه این بحران نشان داد که آمادگی نظام سلامت نباید محدود به زمان وقوع حادثه باشد، بلکه باید همواره حفظ و تقویت شود و تمامی بخشهای نظام سلامت برای سناریوهای مختلف بحران آمادگی داشته باشند.
دکتر ظفرقندی با اشاره به ضرورت تأمین اقلام حیاتی در شرایط بحران افزود: پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه با توجه به برآورد نیاز کشور، تأمین و جابهجایی ذخایر مورد نیاز از جمله سرم و خون در دستور کار قرار گرفت و برای استانهای مختلف، استانهای معین و بیمارستانهای معین نیز برنامهریزی شد تا در صورت بروز بحران، امکان پشتیبانی متقابل و استمرار خدمات وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این آمادگی باید در حوزههایی همچون تأمین خون، سرم، دارو، تجهیزات پزشکی، دیالیز، شیرخشک و سایر اقلام حیاتی استمرار داشته باشد و دانشگاههای علوم پزشکی نیز باید ارتباط و هماهنگی خود را با استانها و بیمارستانهای معین بیش از گذشته تقویت کنند.
تأمین منابع پایدار؛ ضرورت استمرار خدمترسانی در نظام سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای مالی حوزه سلامت، بر ضرورت پیشبینی منابع پایدار و قابل دسترس در بودجه تأکید کرد و گفت: هزینههای نظام سلامت باید بهگونهای در بودجه دیده شود که منابع مورد نیاز دانشگاهها و مراکز درمانی در زمان مناسب و به شکل عملیاتی در اختیار آنها قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مسئولیت جامعه پزشکی و مدیران نظام سلامت فراتر از ارائه خدمات درمانی است، ادامه داد: امروز از مدیران سلامت انتظار میرود علاوه بر مسائل تخصصی، نسبت به موضوعات کلان کشور نیز حساس باشند؛ چرا که سلامت یکی از پایههای اصلی توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی و پایدار کشور است.
دکتر ظفرقندی افزود: اگر سیاست یا قانونی میتواند بر توسعه علمی، آموزش پزشکی، ارتباطات علمی بینالمللی یا کیفیت خدمات سلامت اثر بگذارد، جامعه سلامت نباید نسبت به آن بیتفاوت باشد و باید دیدگاههای کارشناسی خود را در زمان مناسب به تصمیمگیران منتقل کند.
به گفته وی، توسعه علمی، توسعه اقتصادی، ارتقای سلامت، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه متوازن، اجزای یک منظومه بههمپیوسته هستند و نظام سلامت باید در تصمیمسازیهای کلان کشور نقش مؤثر و مسوولانه داشته باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی نیاز داریم و همه بخشهای جامعه، بهویژه دانشگاهها باید برای تقویت همدلی و همراهی تلاش کنند.
وی خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، گفتوگو و تعامل با دانشجویان و استادان اهمیت ویژهای دارد و دانشگاهها باید با تقویت ارتباطات درونسازمانی و اجتماعی، به حفظ آرامش، امید، انسجام و اعتماد کمک کنند.
دکتر ظفرقندی ادامه داد: شرایط امروز کشور شرایطی استثنایی است و باید آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با بحرانهای مختلف حفظ شود. دانشگاههای علوم پزشکی در کنار وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی خود، در تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ امید در جامعه نیز نقش مهمی دارند.
وی در پایان با اشاره به رسالت انسانی و حرفهای جامعه سلامت گفت: یکی از ارزشمندترین دستاوردهای فعالیت در حوزه سلامت، نجات جان یک بیمار و بازگشت شادی و آرامش به یک خانواده است و دستاورد ارزشمند دیگر، تربیت دانشجویانی است که در آینده با دانش، مهارت و اخلاق حرفهای خود به مردم خدمت خواهند کرد.
ظرفیتهای خراسان رضوی فرصتی برای توسعه خدمات سلامت
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این اجلاس با تأکید بر جایگاه راهبردی نیروی انسانی در نظام سلامت گفت: توجه به رضایتمندی کارکنان و تقویت ظرفیتهای موجود، زمینهساز استمرار خدمترسانی مؤثر و افزایش تابآوری نظام سلامت در شرایط مختلف است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به جایگاه ویژه حرم مطهر رضوی در میان مردم ایران و علاقهمندان از سراسر جهان با بیان این که ظرفیتهای خراسان رضوی فرصتی برای توسعه خدمات سلامت است، افزود: مشهد مقدس ظرفیت بزرگی برای ایجاد آرامش، امید و انرژی مثبت است و بسیاری از افرادی که برای نخستین بار به این شهر سفر میکنند، تحت تأثیر فضای معنوی و روحانی آن قرار میگیرند.
وی با اشاره به خاطرهای از حضور پروفسور سمیعی و ۲ نفر از جراحان برجسته آلمانی در مشهد ادامه داد: این پزشکان برجسته در جریان سفر خود به مشهد با وجود نزدیک بودن زمان پرواز، بر زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) تأکید داشتند و پس از حضور در حرم، تحت تأثیر فضای معنوی آن قرار گرفتند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت نیروهای خدمترسان در دستگاههای دولتی بیان کرد: نیروی انسانی، مهمترین سرمایه نظام سلامت است و توجه به رضایتمندی، انگیزه و شرایط کاری کارکنان، در نهایت به افزایش کیفیت خدمات ارائهشده به مردم منجر خواهد شد.
وی تأکید کرد: برگزاری چنین اجلاسهایی فرصت مناسبی است تا مدیران نظام سلامت با همافزایی و تبادل تجربه، برای رفع مسائل موجود و فراهم کردن شرایط بهتر برای خدمترسانی کارکنان و مردم تصمیمگیری کنند.
پژمانفر با اشاره به شرایط ویژه خراسان رضوی، این استان را از مناطق مهم و راهبردی نظام سلامت کشور دانست و گفت: خراسان رضوی به دلیل میزبانی سالانه میلیونها زائر، جمعیت گسترده و تنوع نیازهای سلامت، ظرفیت و مسئولیت ویژهای در حوزه ارائه خدمات دارد.
به گفته وی، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کنار سایر دانشگاههای علوم پزشکی منطقه، با تکیه بر توان تخصصی و تلاش کارکنان خود، بخش قابل توجهی از نیازهای سلامت مردم، زائران و جمعیت تحت پوشش را پاسخ میدهد و این ظرفیت ارزشمند باید بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به وجود جمعیت قابل توجه اتباع افغانستانی در مشهد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آنان اظهار کرد: این موضوع نشاندهنده گستره خدمات نظام سلامت در مشهد است و ضرورت دارد ظرفیتهای این استان متناسب با مأموریتها و مسئولیتهای آن مورد حمایت قرار گیرد.
حمایت از دانشگاههای علوم پزشکی؛ سرمایهگذاری برای سلامت مردم
رییس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به حمایتهای استاندار خراسان رضوی، نمایندگان مجلس و آستان قدس رضوی از حوزه سلامت گفت: همراهی مجموعههای مختلف
با دانشگاههای علوم پزشکی، نقش مهمی در استمرار و توسعه خدمات سلامت دارد و این همکاریها باید با قدرت ادامه پیدا کند.
وی همچنین از تلاش روسای دانشگاههای علوم پزشکی خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و کارکنان این مجموعهها قدردانی کرد و افزود: دانشگاههای علوم پزشکی منطقه در مناسبتهای مختلف و در زمان افزایش حضور زائران، با آمادگی و تلاش گسترده در میدان خدمت حاضر بودهاند.
حجتالاسلام پژمانفر با اشاره به ارائه خدمات گسترده سلامت در این ایام ادامه داد: در یکی از برنامههای خدمترسانی، نزدیک به ۷۰ هزار نفر توسط تیمهای سلامت معاینه شدند و ۱۶۸ مورد جراحی نیز انجام شد؛ آماری که بیانگر ظرفیت بالای نظام سلامت منطقه و تلاش ارزشمند کادر درمان و سلامت است.
وی در پایان تأکید کرد: ظرفیتهای ارزشمند نیروی انسانی، دانشگاههای علوم پزشکی، خیران سلامت، آستان قدس رضوی و مجموعههای اجرایی و مدیریتی استان، سرمایهای بزرگ برای توسعه سلامت در خراسان رضوی و کشور است.
به گفته وی، با تقویت همافزایی میان دستگاهها، توجه به سرمایه انسانی و حمایت هدفمند از دانشگاههای علوم پزشکی، میتوان مسیر ارائه خدمات باکیفیتتر، عادلانهتر و پایدارتر را با قدرت بیشتری دنبال کرد.
اجلاس رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران نظام سلامت در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.