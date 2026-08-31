جوان آنلاین: «قاسم هاشم» نماینده پارلمان لبنان با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان گفت: تداوم این تجاوزات و تشدید روند آن، بیانگر این است که این حملات در چارچوب اقدامات برنامه ریزی شده و راهبرد مشخص دشمن انجام میشود، از همین رو لبنانیها باید به مسئولیت تاریخی خود در حمایت از کشور در برابر خطراتی که موجودیت آن را تهدید می کند، عمل کنند.
به گزارش ایرنا، این نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: با توجه به آنچه لبنان و منطقه با آن روبرو است، باید در برابر طرحهای تهاجمی که کشور ما را در معرض خطر قرار میدهد، هوشیار باشیم. حملات دشمن به شهرکها و روستاهای جنوب، بیانگر طرح صهیونیستی فراتر از لبنان است که سوریه و غزه را نیز شامل می شود.
وی در ادامه از دولت لبنان خواست، «سیاست چشمپوشی از نیازهای مردم جنوب را بهویژه روستاهایی که ساکنان آنها علیرغم رنج و شرایط دشوار، همچنان به تعهد ملی خود پایبند هستند، کنار بگذارد.»
قاسم هاشم تاکید کرد: مسئولیت ملی ایجاب میکند که طرحی جامع و بودجه اضطراری برای ارائه خدمات اجتماعی ضروری به جنوب کشور تدوین شود، زیرا ماندن مردم در منطقه مرزی یک عامل حمایتی کلیدی برای دولت، حاکمیت و عزت ملی است.
جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته «دوحه کفررمان»، «القنطره»، حومه شهرک «برعشیت» و «المنصوری» را در جنوب لبنان هدف حمله قرار دادند.