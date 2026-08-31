کد خبر: 1376896
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی
نماینده پارلمان عراق:

واشنگتن بغداد را برای راه یافتن افراد مورد نظر خود به کابینه، تحت فشار قرار داده است

عراق یک نماینده پارلمان عراق با اشاره عدم تکمیل کابینه عراق، از فشارهای شدید واشنگتن بر نخست وزیر و گروههای سیاسی عراقی برای راه یافتن افراد مد نظر خو برای پست‌های خالی کابینه خبر داد.

جوان آنلاین: «جاسم الموسوی» ، نماینده پارلمان عراق فاش کرد: فشار قابل توجهی از سوی آمریکا بر «علی الزیدی» نخست وزیر عراق و جریان های سیاسی برای تحمیل افرادی برای پست‌های خالی وزارتخانه‌ها اعمال می‌شود>

به گزارش ایرنا، وی گفت: هدف از این فشارها این است که افرادی که فاقد حس میهن‌پرستی هستند برای پر کردن ۹ پست خالی کابینه عراق، به دولت تحمیل شوند.

وی تصریح کرد: تکمیل کابینه به دلیل دخالت‌های خارجی و فشار بر گروههای سیاسی همچنان متوقف مانده است. ادامه این دخالت‌ها مانع تکمیل کابینه و حل مسئله وزارتخانه‌های خالی می‌شود.

الموسوی خاطرنشان کرد: انتخاب افراد برای تصدی پست‌های وزارتخانه باید بر اساس شایستگی، حرفه‌ای بودن و حس میهن‌پرستی و به دور از هرگونه فشار یا دیکته خارجی باشد.

او بر ضرورت تسریع در حل و فصل تشکیل کابینه مطابق منافع ملی و پایان دادن به تاخیرهایی تاکید کرد که روند تشکیل دولت را مختل کرده است.

از سوی دیگر «رسول راضی» ، نماینده سابق پارلمان عراق نیز گفت: آمریکا همچنان به دولت عراق فشار می‌آورد تا شروط واشنگتن را قبل از ۳۰ سپتامبر(هشتم مهرماه سال جاری) برآورده کند.

وی افزود: دولت آمریکا به عراق، به ویژه دولت، فشار آورده و ۳۰ سپتامبر را به عنوان مهلت نهایی برای پایان دادن به حضور نظامی خود تعیین کرده است. آنها شرط گذاشته‌اند که نخست وزیر باید مقاومت را خلع سلاح کند. آمریکا ممکن است نیروهای خود را تا زمانی که شروطش برآورده نشود،از عراق خارج نکند، این امر بر تکمیل کابینه تأثیر منفی دارد.

او تاکید کرد: گروه‌های مقاومت منتظر تاریخ خروج آمریکا از عراق هستند تا درستی توافق بین بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا از عراق را راستی آزمایی کنند ،سپس تصمیم خود را در مورد مسئله سلاح اعلام خواهند کرد. دولت نیز اوضاع را زیر نظر دارد و منتظر نتایج پس از تاریخ ذکر شده برای خروج نیروهای آمریکایی است.

گفتنی است که چندی قبل«قاسم التمیمی» تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد که فشار آمریکا و دخالت سیاسی برخی چهره‌ها، عامل عدم تأیید برخی از نامزدها در کابینه «الزیدی» بوده است.

التمیمی بیان کرد: فشار و دخالت بین‌المللی به ویژه از سوی آمریکا در روند تشکیل کابینه عراق با هدف جلوگیری از تأیید برخی از نامزدهای گروههای سیاسی در جریان است تا از این طریق منافع و خواسته‌های مورد نظر واشنگتن در عراق محقق شود.

این در حالی است که دخالت های آمریکا در عراق بر احدی پوشیده نیست، از مخالفت با نامزدی نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون برای تصدی پست نخست وزیری گرفته تا باز نگه داشتن آسمان عراق برای جولان دادن رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن کشورهای منطقه و نیز به کار گیری اهرم های اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق. هدف از این تحرکات دور کردن عراق از جمهوری اسلامی ایران است اما ایران و عراق پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند.

برچسب ها: پارلمان عراق ، واشنگتن ، دخالت آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار