واشنگتن بغداد را برای راه یافتن افراد مورد نظر خود به کابینه، تحت فشار قرار داده است

یک نماینده پارلمان عراق با اشاره عدم تکمیل کابینه عراق، از فشارهای شدید واشنگتن بر نخست وزیر و گروههای سیاسی عراقی برای راه یافتن افراد مد نظر خو برای پست‌های خالی کابینه خبر داد.

جوان آنلاین: «جاسم الموسوی» ، نماینده پارلمان عراق فاش کرد: فشار قابل توجهی از سوی آمریکا بر «علی الزیدی» نخست وزیر عراق و جریان های سیاسی برای تحمیل افرادی برای پست‌های خالی وزارتخانه‌ها اعمال می‌شود>

به گزارش ایرنا، وی گفت: هدف از این فشارها این است که افرادی که فاقد حس میهن‌پرستی هستند برای پر کردن ۹ پست خالی کابینه عراق، به دولت تحمیل شوند.

وی تصریح کرد: تکمیل کابینه به دلیل دخالت‌های خارجی و فشار بر گروههای سیاسی همچنان متوقف مانده است. ادامه این دخالت‌ها مانع تکمیل کابینه و حل مسئله وزارتخانه‌های خالی می‌شود.

الموسوی خاطرنشان کرد: انتخاب افراد برای تصدی پست‌های وزارتخانه باید بر اساس شایستگی، حرفه‌ای بودن و حس میهن‌پرستی و به دور از هرگونه فشار یا دیکته خارجی باشد.

او بر ضرورت تسریع در حل و فصل تشکیل کابینه مطابق منافع ملی و پایان دادن به تاخیرهایی تاکید کرد که روند تشکیل دولت را مختل کرده است.

از سوی دیگر «رسول راضی» ، نماینده سابق پارلمان عراق نیز گفت: آمریکا همچنان به دولت عراق فشار می‌آورد تا شروط واشنگتن را قبل از ۳۰ سپتامبر(هشتم مهرماه سال جاری) برآورده کند.

وی افزود: دولت آمریکا به عراق، به ویژه دولت، فشار آورده و ۳۰ سپتامبر را به عنوان مهلت نهایی برای پایان دادن به حضور نظامی خود تعیین کرده است. آنها شرط گذاشته‌اند که نخست وزیر باید مقاومت را خلع سلاح کند. آمریکا ممکن است نیروهای خود را تا زمانی که شروطش برآورده نشود،از عراق خارج نکند، این امر بر تکمیل کابینه تأثیر منفی دارد.

او تاکید کرد: گروه‌های مقاومت منتظر تاریخ خروج آمریکا از عراق هستند تا درستی توافق بین بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا از عراق را راستی آزمایی کنند ،سپس تصمیم خود را در مورد مسئله سلاح اعلام خواهند کرد. دولت نیز اوضاع را زیر نظر دارد و منتظر نتایج پس از تاریخ ذکر شده برای خروج نیروهای آمریکایی است.

گفتنی است که چندی قبل«قاسم التمیمی» تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد که فشار آمریکا و دخالت سیاسی برخی چهره‌ها، عامل عدم تأیید برخی از نامزدها در کابینه «الزیدی» بوده است.

التمیمی بیان کرد: فشار و دخالت بین‌المللی به ویژه از سوی آمریکا در روند تشکیل کابینه عراق با هدف جلوگیری از تأیید برخی از نامزدهای گروههای سیاسی در جریان است تا از این طریق منافع و خواسته‌های مورد نظر واشنگتن در عراق محقق شود.

این در حالی است که دخالت های آمریکا در عراق بر احدی پوشیده نیست، از مخالفت با نامزدی نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون برای تصدی پست نخست وزیری گرفته تا باز نگه داشتن آسمان عراق برای جولان دادن رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن کشورهای منطقه و نیز به کار گیری اهرم های اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق. هدف از این تحرکات دور کردن عراق از جمهوری اسلامی ایران است اما ایران و عراق پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند.