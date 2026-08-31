اعتراف بسنت به پیامدهای جنگ علیه ایران بر بازار اوراق آمریکا

وزیر خزانه‌داری آمریکا درگفت وگو با خبرگزاری رویترز با اذعان به تاثیر جنگ علیه ایران بر بازار اوراق این کشور، گفت افزایش قیمت انرژی و فشارهای تورمی ناشی از این جنگ، بازده اوراق دولتی آمریکا را افزایش داده است.

جوان آنلاین: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا، نگرانی‌ها درباره بی ثباتی در بازار اوراق قرضه دولتی این کشور را کم اهمیت دانست و گفت نگرانی‌ها درباره افزایش بدهی و بازده اوراق، قدرت اقتصاد آمریکا و چشم انداز مالی دولت را نادیده می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، بسنت در گفت‌وگو با رویترز، در برابر انتقادهای فزاینده درباره سطح بدهی آمریکا و نحوه مدیریت نوسانات بازار از سوی وزارت خزانه داری موضع گرفت و گفت عملکرد بازار با ادعای نگرانی سرمایه گذاران همخوانی ندارد.

بسنت با انکار بدیهیات بازار اوراق قرضه آمریکا گفت: «اول از همه، مطمئن نیستم این آشفتگی در بازار اوراق قرضه کجاست.» او تاکید کرد بازار اوراق قرضه آمریکا در سال جاری در مقایسه با بازارهای مشابه در جهان، «بهترین عملکرد» را داشته است.

بسنت همچنین با نادیده گرفتن اثرات کسری بودجه ایالات متحده گفت آمریکا در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در موقعیت قدرتمندتری قرار دارد، زیرا اقتصاد این کشور با وجود کسری بودجه سنگین همچنان در حال رشد است.

بسنت اذعان کرد که افزایش قیمت انرژی و فشارهای تورمی ناشی از جنگ علیه ایران، بازده اوراق را افزایش داده‌اند؛ عواملی که به ادعای او با گذشت زمان کاهش خواهند یافت.