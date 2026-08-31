منابع فلسطینی از تداوم اقدامات اشغالگران در کرانه باختری و تخریب منازل و اراضی کشاورزی و بازداشت شماری از ساکنان فلسطینی خبر دادند.

جوان آنلاین: نظامیان اشغالگر اسرائیلی صبح امروز دو ساختمان مسکونی را در شهر «پرزیت»، در شمال رام الله در کرانه باختری تخریب کردند.

به گزارش ایرنا، منابع محلی گزارش دادند که اشغالگران به منطقه «عین الساقی»، زیر «پل عترة»، حمله کرده و اقدام به تخریب دو ساختمان چهار طبقه متعلق به «کریم سلامه النبالی» کردند.

در همین حال، کمیته مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی گزارش داد که در ماه ژوئیه (تیر- مرداد) مقامات اشغالگر ۷۰ مورد تخریب انجام دادند که شامل ۱۵۵ سازه فلسطینی، از جمله ۳۹ خانه مسکونی و ۹۹ تأسیسات کشاورزی، عمدتاً در « قلقیلیه» و قدس اشغالی بود. آنها همچنین ۵۱ دستور تخریب را عمدتاً برای بیت لحم و الخلیل صادر کردند.

در یک حادثه مرتبط، شهرک‌نشینان صهیونیست اقدام به دست اندازی به زمین‌های کشاورزی در جنوب شرقی بیت لحم کردند.

یک منبع محلی نیز گزارش داد که باندهای شهرک‌نشین درب هایی را که کشاورزان فلسطینی در ورودی زمین‌های کشاورزی خود قرار داده بودند، به سرقت بردند.

منطقه مذکور در معرض حملات مکرر شهرک‌نشینان، از جمله اقدامات خرابکارانه و تخریب اموال فلسطینیان، شبکه‌های آبیاری و محصولات کشاورزی است.

طبق گزارش کمیته مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی، نظامیان اسرائیلی و شهرک‌نشینان در ماه ژوئیه ۲۲۵۶ حمله علیه شهروندان فلسطینی، زمین‌ها و اموال آنها انجام داده‌اند.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی صبح امروز هم یک مرد فلسطینی را از اردوگاه «بلاطه»در شرق نابلس بازداشت کردند.

منابع محلی گزارش دادند که نیروهای ویژه به اردوگاه نفوذ و به یک کافه حمله و آن را تفتیش کردند و سپس «قصی الحشاش» را بازداشت کردند.

یکشنبه شب نیز نیروهای ویژه اسرائیلی به نابلس حمله و «فاتح الاشقر» را در نزدیکی ورزشگاه شهرداری این شهر بازداشت کردند.