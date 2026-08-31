کد خبر: 1376889
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

رد پای تل‌آویو در بحران سئوتا از زبان نخست وزیر اسپانیا

سئوتا نخست وزیر اسپانیا به رد پای رژیم صهیونیستی در بحران مهاجران در این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: پدرو سانچر نخست وزیر اسپانیا در یک گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد: بحران مهاجران از سمت مراکش، با یک هجمه در رسانه های جمعی از سوی صفحات اسرائیلی آغاز شد.

وی اضافه کرد: هجمه احزاب راست گرای اروپا علیه اسپانیا به دلیل موضع گیری دولت این کشور علیه نسل کشی غزه صورت می گیرد.

سانچز تصریح کرد: اطلاعات منتشر شده از سوی کمیساریای اروپا حاکی از آن است که طرف های اسرائیلی در بحران مهاجران دست داشته اند.

وی گفت: آیا واقعا اسرائیل تا این حد به موضوع مهاجران در اسپانیا علاقه دارد یا آن که علیه موضع اسپانیا در خصوص نسل کشی غزه اقدام می کند؟

لازم به ذکر است در اواخر ماه گذشته، شهر سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و در مرز با مراکش شاهد ورود گسترده مهاجران بود. بر اساس اعلام وزارت کشور اسپانیا، از آن زمان حدود ۷۲ هزار نفر وارد این شهر شده‌اند که بیشتر آنها به مراکش بازگشته‌اند.

پیشتر نیز انریکه آریاس خیل کارشناس اسپانیایی تصریح کرد که بحران ورود مهاجران به شهر سئوتا ساخته و پرداخته آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و آنها تصمیم گرفته‌اند به دلیل حمایت مادرید از فلسطین، انتقام بگیرند.

برچسب ها: اسپانیا ، اسرائیل ، دولت اسپانیا
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