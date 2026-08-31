ترامپ به غافلگیری خود از پاسخ ایران به حملات تجاوزکارانه آمریکا اذعان کرد

جوان آنلاین: ترامپ در مصاحبهای با فاکس نیوز که بامداد دوشنبه پخش شد، در ادامه اقدامات تنشزا و جنگطلبانه خود ادعا کرد، ایران در صورتی که سلاح هستهای داشته و از آن استفاده میکرد، ممکن بود که اسرائیل و بخش زیادی از خاورمیانه نابود شده و احتمالا ایالات متحده و اروپا اهداف «بعدی» بودند.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: فکر میکنم که خاورمیانه اساسا از بین رفته بود ، اسرائیل قطعا از بین رفته بود.
وی افزود: حدس میزنم که ما یا اروپا یا جای دیگر، بعدی بودیم. اما نه، نباید اجازه داد که آنها سلاح هستهای داشته باشند و آنها سلاح هستهای نخواهند داشت.
ترامپ با نادیده گرفتن واقعیات میدانی و ناکامی اقداماتش ادعا کرد که محاصره بنادر ایران و کارزار فشار اقتصادی علیه ایران موفق بوده و ایران به یک «کشور ورشکسته» تبدیل شده است.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از یاوهگوییهای خود گفت که «محاصره باورنکردنی بوده است. ضربات مالی که ما به آنها وارد میکنیم» به افول ایران کمک کرده است.
رئیس جمهور همچنین گفت که وقتی تهران در آغاز جنگ شروع به هدف قرار دادن عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت کرد، غافلگیر شد، اما ادعا کرد که این حملات حمایت منطقهای ایران را از بین برده است.
وی افزود: همه شوکه شدند. من غافلگیر شدم.
تکرار ادعاهای آمریکا در حالی است که ارتش تروریستی آمریکا ساعاتی پیش حملات تجاوزکارانه جدیدی علیه ایران انجام داد.