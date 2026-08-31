جوان آنلاین:این سناتور ایالت آریزونا بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شروع جنگ بدون برنامه علیه ایران. تهدید به بمباران عمان. عذاب کشیدن ملوانان در ناو هواپیمابر لینکلن. کاهش رزمایشهای نظامی مشترک با کره جنوبی. هیچ یک از این موارد کشور ما را قویتر یا امنتر نکرده است. ترامپ نمیداند چه میکند.
سناتور کلی در ماههای گذشته همواره از جنگ تجاوزکارانه ترامپ علیه ایران انتقاد کرده است. وی در اظهاراتی با اشاره به هزینههای سنگین جنگ بر مردم آمریکا، گفته بود: ما به اینجا رسیدهایم زیرا دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ برجام را پاره و در ادامه ما را وارد یک جنگ غیرقانونی با ایران کرد.
وی همچنین در مصاحبه با شبکه انبیسی نیوز با بیان اینکه دولت ترامپ بدون هدف راهبردی وارد این تجاوز علیه ایران شده است، گفت: در ابتدا این موضوع در مورد تغییر نظام سیاسی ایران بود، سپس به سلاحهای هستهای و بعد به موشکهای بالستیک و در نهایت به نیروی دریایی تبدیل شد؛ مقامهای دولت ترامپ درباره جنگ علیه ایران در حال دستوپا زدن و سرگردانی هستند.