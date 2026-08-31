آشوب در جناح راست اسرائیل؛ حزب جدید «عَمخا» در کمین آرای نتانیاهو

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از اوج‌گیری حزب تازه‌ تأسیس «عمخا اسرائیل» حکایت دارد؛ حزبی که برای نخستین بار در آستانه عبور از حدنصاب انتخاباتی قرار گرفته و همزمان با کاهش آرای حزب لیکود، نگرانی‌ها درباره پراکنده شدن آرای جناح راست و تضعیف موقعیت نخست وزیر در انتخابات کنست را افزایش داده است.

جوان آنلاین: تازه‌ترین نظرسنجی انتخاباتی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد حزب راست‌گرای «عمخا اسرائیل » به رهبری «عوفر وینتر»، فرمانده بازنشسته ارتش، در مسیر کسب چهار کرسی کنست (پارلمان) قرار گرفته است؛ در همین حال، حزب «صهیونیسم مذهبی» به رهبری «بتصلئل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز می‌تواند پنج کرسی به دست آورد.

بر اساس این نظرسنجی، در صورت برگزاری انتخابات در شرایط کنونی، هر دو حزب برای نخستین بار به طور همزمان از حدنصاب انتخاباتی عبور خواهند کرد؛ تحولی که می‌تواند به ضرر حزب «لیکود» به رهبری بنیامین نتانیاهو و دیگر احزاب حاضر در ائتلاف حاکم تمام شود.

این نظرسنجی هفتگی «کان نیوز» نخستین نظرسنجی از زمان ورود رسمی وینتر به عرصه رقابت‌های سیاسی و همچنین نخستین ارزیابی انتخاباتی پس از امتناع «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی از ائتلاف با حزب اسموتریچ، با وجود درخواست نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است.

کاهش آرای لیکود و بن‌گویر

بر اساس نتایج نظرسنجی شبکه کان، شمار کرسی‌های پیش‌بینی‌شده برای حزب لیکود به رهبری نتانیاهو به ۲۱ کرسی کاهش یافته است؛ این حزب در مقایسه با نظرسنجی هفته گذشته، یک کرسی و در مقایسه با ابتدای ماه جاری سه کرسی را از دست داده است.

حزب «عوتصما یهودیت» به رهبری بن‌گویر نیز با کاهش دو کرسی نسبت به نظرسنجی پیشین، به هفت کرسی رسیده است؛ رقمی که پایین‌ترین میزان پیش‌بینی‌شده برای این حزب تاکنون به شمار می‌رود.

در اردوگاه مخالفان نتانیاهو نیز حزب «دموکرات» به رهبری «یائیر گولان» و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری «آویگدور لیبرمن» هر کدام یک کرسی را از دست داده‌اند و به ترتیب ۹ و هشت کرسی به دست می‌آورند.

در مقابل، حزب «یاشار» به رهبری «گادی آیزنکوت»، رئیس اسبق ستاد کل ارتش اسرائیل و مهم‌ترین رقیب نتانیاهو با ۲۴ کرسی، همانند هفته گذشته، جایگاه خود را حفظ کرده است. حزب «بِیَخد» به رهبری «نفتالی بنت»، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز با ۱۴ کرسی بدون تغییر نسبت به نظرسنجی قبلی باقی مانده است.

بر اساس این نتایج، کاهش کرسی‌های حزب «دموکرات» و «اسرائیل خانه ما» موجب تضعیف بلوک مخالف نتانیاهو شده است؛ به‌گونه‌ای که مجموع کرسی‌های این اردوگاه از ۵۷ کرسی در انتخابات قبلی به ۵۵ کرسی کاهش یافته است.

در مقابل، بلوک حامی نتانیاهو با یک کرسی افزایش، از ۵۱ به ۵۲ کرسی رسیده است. احزاب عربی نیز به دلیل تقویت فهرست مشترک خود، در مجموع ۱۳ کرسی به دست می‌آورند.