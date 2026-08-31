کد خبر: 1376884
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

بن‌بست سیاست‌های ریاضتی در آرژانتین

غ در شرایطی که نارضایتی عمومی از عملکرد رئیس‌جمهوری آرژانتین به ۵۸ درصد رسیده، مردم این کشور با رویگردانی از رویکرد انقباضی دولت، خواستار تغییر مسیر اقتصادی به نفع تقویت مصرف و معیشت در افق انتخاباتی ۲۰۲۷ است.

جوان آنلاین: نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که ۵۸ درصد از مردم آرژانتین از عملکرد خاویر میلِی رئیس‌جمهوری این کشور ناراضی‌ هستند؛ یک‌سوم از رای‌دهندگان، خواهان تغییر اقتصادی برای تقویت مصرف هستند و ۵۵ درصد معتقدند آرژانتین در بحرانی عمیق به سر می‌برد.

اکثریت شهروندان آرژانتینی معتقدند کشور در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند و یک‌سوم از حامیان شخص میلی، خواستار تغییر مسیر اقتصادی و اولویت دادن به مصرف هستند؛ این نتیجه نظرسنجی جدید موسسه تیم میده (Equipo Mide) است که شرایط پیچیده‌ای را برای دولت راستگرای افراطی آرژانتین به تصویر می‌کشد.

جزئیات بیشتری که این مطالعه ارائه می‌دهد، عبارتند از: ۵۸ درصد پاسخ‌دهندگان مدیریت رئیس‌جمهوی را تایید نمی‌کنند، ۴۳ درصد عملکرد او را «بسیار بد» و ۱۵ درصد «بد» ارزیابی کرده‌اند. در مقابل، ۱۴ درصد آن را «بسیار خوب» و ۲۴ درصد «خوب» دانسته‌اند.

بر اساس این گزارش، فرسایش پایگاه حامیان دولت آرژانتین حتی به بدنه اصلی رای‌دهندگان حزب میلی موسوم به «لا لیبرتاد آوانسا» در سال ۲۰۲۳ نیز سرایت کرده است، به‌طوری که ۲۹ درصد از کسانی که در دور اول به میلی رای دادند، مدیریت فعلی را منفی ارزیابی می‌کنند.

این گزارش نشان می‌دهد که ۳۳ درصد از حامیان میلی در انتخابات ۲۰۲۳ اکنون معتقدند آرژانتین در مسیر نادرستی حرکت می‌کند. در میان رای‌دهندگان سرخیو ماسا رقیب اپوزیسیون میلی در انتخابات گذشته، میزان مخالفت با مسیر فعلی این کشور به ۹۷ درصد می‌رسد.

این برداشت منفی به‌طور نابرابری در مناطق مختلف آرژانتین نیز توزیع شده است و شهر بوئنوس آیرس با ۷۲ درصد نارضایتی در صدر قرار دارد.

طبق این مطالعه، نارضایتی اجتماعی همه طبقات اجتماعی-اقتصادی آرژانتین را در بر گرفته است. ۶۹ درصد از طبقه پایین و ۶۶ درصد از طبقه بالا معتقدند کشور در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.

در پاسخ به این پرسش که آیا دولت توانایی حل مشکلات را دارد، ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که میلی نمی‌داند چگونه مشکلات کشور را حل کند. ۲۹ درصد بر این باورند که او راهکار را می‌داند اما به زمان نیاز دارد و ۱۳ درصد مدعی‌ هستند که او راه‌حل را می‌شناسد اما طبقه سیاسی حاکم به او اجازه اجرای آن را نمی‌دهد.

با نگاه به افق انتخاباتی سال ۲۰۲۷، ۵۹ درصد از شهروندان ترجیح می‌دهند در انتخابات ریاست جمهوری آینده، نامزدی پیروز شود که مشوق مصرف باشد، در حالی که ۳۰ درصد گزینه ادامه مسیر اقتصادی فعلی توسط میلی را انتخاب کرده‌اند.

برچسب ها: آرژانتین ، آرژانتینی‌ها ، ریاست جمهوری آرژانتین
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