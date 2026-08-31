رئیس‌جمهور آمریکا که از خودداری کره‌جنوبی از مشارکت در جنگ علیه ایران خشمگین است، گفت: «وقتی آنها حاضر نیستند برای شما کاری انجام دهند، نمی‌توانید احمق باشید و به آنها کمک کنید.»

جوان آنلاین: دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» در پیامی که نشان از خشم او از عدم همراهی سئول با واشنگتن علیه ایران است، گفت: «ما به آنها کمک کردیم، اما وقتی نوبت به کمک کردن به ما رسید، من فشار زیادی به آنها نیاوردم؛ فقط گفتم آیا مایلید مشارکت کنید؟ و همه آنها گفتند: نه، متشکریم.»

وی افزود: «من هم گفتم این را برای خودم به خاطر خواهم سپرد.»

ترامپ در ادامه با لحنی تهدیدآمیز گفت: «وقتی آنها حاضر نیستند برای شما کاری انجام دهند، دیگر نمی‌توانید آدم احمقی باشید و به آنها کمک کنید. آنها کمک ما را می‌خواهند.»

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به حضور نظامیان این کشور در کره‌جنوبی گفت: «ما هزاران نیرو داریم؛ مثلاً در کره‌جنوبی ۴۰ هزار سرباز داریم.»

ترامپ سپس درباره درخواست خود از سئول برای همراهی با آمریکا علیه ایران گفت: «من گفتم اشکالی دارد کمی در مورد ایران، جمهوری اسلامی ایران، به ما کمک کنید؟ آنها گفتند: خب، ترجیح می‌دهیم این کار را نکنیم.»

وی ادامه داد: «من هم گفتم: بسیار خب، خیلی ممنون، از شما متشکرم. اما فکر می‌کنم باید این چیزها را به خاطر سپرد. واقعاً همین‌طور فکر می‌کنم.»

ترامپ پیش‌تر نیز از کره‌جنوبی به دلیل عدم همراهی با آمریکا در جنگ علیه ایران انتقاد کرده و همزمان دستور کاهش مشارکت آمریکا در رزمایش‌های مشترک با سئول را صادر کرده بود.

فاکس‌نیوز گزارش داده بود که ترامپ هزینه‌های این رزمایش‌ها و آنچه پیام خصمانه آنها برای کره‌شمالی می‌خواند را نیز از دلایل این تصمیم عنوان کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی از احتمال بازنگری در تعهدات امنیتی واشنگتن نسبت به سئول سخن گفته که حضور نظامی آمریکا در کره‌جنوبی یکی از ارکان اصلی ائتلاف دو کشور از زمان جنگ کره محسوب می‌شود.