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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

الاخبار: ایران ابتکار عمل جنگ را در دست دارد

قدرت ایران روزنامه الاخبار لبنان نوشت که فرسایش ارتش آمریکا پس از ۶ ماه جنگ با ایران تعمیق‌ شده و مهمات آن در حال اتمام است؛ اما تهران با کنترل تنگه هرمز، اهرم فشار و ابتکار عمل لازم را در دست دارد.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی ضمن بررسی موازنه‌های جنگ افروزی آمریکایی صهیونیستی در منطقه نوشت که با گذشت شش ماه از جنگ با ایران، هزینه‌های این فرسایش به‌ وضوح در نهاد نظامی آمریکا نمایان شده است. در همین رابطه فرماندهان ارشد نظامی به پیت هگست، وزیر جنگ این کشور هشدار دادند که عملیات‌های گسترده در خاورمیانه با سطح فعلی «غیرقابل‌تداوم» است و ممکن است توانایی آمریکا را برای مقابله با تهدیدات دیگر تضعیف کند.

به گزارش مهر، این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که ایران بار دیگر بر عزم خود برای حفظ کنترل تنگه هرمز تا زمان اجرای تعهدات آمریکا مرتبط با تفاهم نامه موقت، تأکید کرده است.

بر اساس اطلاعاتی که روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» منتشر کرده، هشدارهای اخیر در یک «ارزیابی محرمانه» برای هگست ارسال شده است که فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین فرماندهان مسئول عملیات‌های آمریکا در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین آن را تدوین کرده‌اند.

برخی از این فرماندهان ضمن اعلام اعتراض خود نسبت به تمدید مداوم استقرار نیروها و تجهیزات در خاورمیانه هشدار داده‌اند که این اقدام «پیامدهایی برای مأموریت‌هایشان در مناطق دیگر و دفاع از خاک آمریکا» به همراه خواهد داشت. به گفته یک منبع آگاه، برداشت کلی فرماندهی نظامی این است که عملیات علیه ایران «بیش از حدِ لزوم و در مقیاسی وسیع‌تر از حد نیاز» ادامه یافته است.

به نوشته الاخبار، موج نارضایتی در نیروی دریایی آمریکا بیش از سایر بخش‌هاست. ژنرال «داریل کادل» رئیس عملیات دریایی، به هگست گفته است که «نیروی دریایی نمی‌تواند بدون زمان مشخص برای پایان جنگ، سطح فعلی حمایت از آن را حفظ کند».

طبق گزارش واشنگتن پست، تنها حدود یک‌چهارم ناوشکن‌ها آماده اعزام هستند، در حالی که الزامات جنگ منجر به تمدید مأموریت کشتی‌ها و خدمه برای چندین ماه شده است. این وضعیت با خارج کردن کشتی‌ها، هواپیماها و تجهیزات از سایر فرماندهی‌های نظامی آمریکا برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه همراه بوده است.

«وال‌استریت ژورنال» نیز گزارش داد که استفاده گسترده از تسلیحات در این جنگ، نگرانی‌هایی را در نهاد نظامی ایجاد کرده است که توانایی آمریکا برای بازدارندگی در برابر چین و روسیه، به‌ ویژه با اتمام موشک‌های «پاتریوت»، «اتکمز» سامانه‌های «تاد» و سایر مهمات دقیق کاهش یافته است.

این روزنامه می‌افزاید که بازسازی برخی از این ذخایر ممکن است سال‌ها طول بکشد، این در حالی است که فرماندهی آمریکا در اروپا مجبور شده طرح‌های عملیاتی خود را با توجه به کمبود برخی سامانه‌ها تغییر دهد.

بر اساس این گزارش پیامدهای جنگ تنها به نهاد نظامی محدود نمی‌شود، بلکه دامن‌گیر خانواده‌های نظامیان آمریکایی نیز شده است. طبق نظرسنجی سازمان «بلو استار فامیلیز» از حدود ۲۰۰ خانواده نظامی، ۸۱ درصد آن‌ها سطوح بالایی از «استرس مرتبط با جنگ» را گزارش کرده‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که طولانی شدن دوره‌های مأموریت، فشارهای مالی و خانوادگی عمده ای را ایجاد کرده است. رسانه‌های دیگر نیز از «کاهش روحیه و تلاش برای خودکشی» در میان خدمه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» خبر داده‌اند.

برچسب ها: قدرت دفاعی ایران ، جنگ علیه ایران ، تجاوز نظامی
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