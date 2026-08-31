سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در پیامی خطاب به واشنگتن تاکید کردند که تحریم‌های وزیر خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران «غیرواقع‌بینانه» بوده و کنار آمدن با آنها «دشوار» است.

جوان آنلاین: مقامات کشورهای خلیج فارس به شکل رسمی به طرف آمریکایی ابلاغ کردند که «دستورالعمل» اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و اعلام جنگ اقتصادی علیه ایران، «واقع‌بینانه نیست» و به دلیل شرایط جغرافیایی، همسایگی و نزدیکی، قابل تحمل نیست.

به گزارش ایسنا، روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم نوشت، محافل دیپلماتیک غربی احتمال می‌دهند که امارات، عمان و حداقل قطر برخلاف کشورهای اروپایی هیچ اشتیاقی به تصمیمات و یادداشت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان ندهند.

به نوشته رای الیوم، برخی از دولت‌های خارجی از جمله قطر احتمالا به تصمیمات تهدیدآمیز تحریم اقتصادی آمریکا پایبند نمانند چراکه این تصمیمات غیرواقعی و گواهی بر تشدید دائمی تنش در منطقه بوده و مانع از تحقق تمامی سناریوها و احتمالات مربوط به کاهش تنش خواهند شد.