تحلیلگر سیاسی: ترامپ در برابر ایران سرگردان شده است

جوان آنلاین: محمد الشرقاوی استاد حل و فصل منازعات بین‌المللی و تحلیلگر مطرح سیاسی تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مرحله سرگردانی راهبردی در قبال جنگ علیه ایران به سر می برد.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: ترامپ هیچ راهبرد مشخصی برای خروج از تنگه هرمز و جنگ علیه ایران ندارد.

الشرقاوی پیشتر نیز گفته بود که گزینه نظامی نتوانسته اهداف مد نظر آمریکا را در قبال ایران محقق سازد.

وی اضافه کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این نتیجه رسیده است که تنها استفاده از زور و قدرت نمی تواند واقعیت های میدانی را تغییر دهد.