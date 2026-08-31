کد خبر: 1376876
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
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هشدار فرماندهان ارشد صهیونیست: ارتش در آستانه بحران است

صهیونیست فرماندهان ارشد نظامی صهیونیست هشدار دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه بحران قرار دارد.

جوان آنلاین: فرماندهان ارشد نظامی رژیم صهیونیستی هشدار دادند که ارتش این رژیم با شرایطی بحرانی روبروست که مستقیما آمادگی عملیاتی آن را تهدید می‌کند؛ وضعیتی که در سایه درگیری‌های کنونی در جبهه‌های متعدد از ایران و لبنان گرفته تا غزه و کرانه باختری تشدید شده است.

به گزارش روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، این هشدار در حالی مطرح می‌شود که بودجه وعده‌ داده ‌شده به ارتش رژیم صهیونیستی همچنان معطل مانده و مهلت‌های زمانی برای نهایی کردن قراردادهای تسلیحاتی کلان و حیاتی در حال اتمام است.

این هشدار صریح در پی اظهارات ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی که هشدار داده بود خزانه‌ها خالی است، بیان می‌شود و نشان‌دهنده آغاز احتمالی مناقشه‌ای فزاینده بر سر بودجه میان وزارت دارایی، ارتش رژیم صهیونیستی و نهادهای امنیتی است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از یک مقام ارشد امنیتی در جلسات غیرعلنی گزارش داد که اداره بودجه وزارت دارایی با توقف ناگهانی اختصاص بودجه، نهاد امنیتی را در آستانه سقوط قرار داده است. این مقام، تصویری تیره از توانایی ارتش رژیم صهیونیستی برای حفظ آمادگی در درازمدت ترسیم کرد.

به گفته همین مقام، اگرچه مقامات سیاسی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی کسری بودجه ۴۰ میلیارد شِکِلی را تأیید و دستور انتقال فوری ۱۵ میلیارد شِکِل را صادر کرده بود اما این بودجه هرگز واریز نشد و خزانه کاملا خالی ماند.

به گفته این مقام مسئول، این خسارات تأثیر عمیقی بر عملیات‌های روزمره و احیای توانمندی‌های رزمی در جبهه‌های متعدد می‌گذارد. همچنین مشکلاتی در تعمیر تانک‌ها و فراهم کردن صدها دستگاه خودروی هامر که در جریان جنگ علیه لبنان منهدم شده‌اند، به وجود آمده است.

افزون بر این، فقدان چشم‌انداز بودجه‌ای روشن، فرصت خرید تجهیزات بیشتر را از بین می‌برد چرا که انتظار می‌رود ایالات متحده به‌ زودی تولید خودروهای میدانی هامر ساخته‌ شده بر اساس مشخصات فنی رژیم صهیونیستی را متوقف کند. در همین حال، خطوط تولید مهمات زمینی در صنایع نظامی داخلی نیز در آستانه توقف کامل قرار دارند و نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌هایی نظیر ال‌بیت و رافائل هزینه‌های بخش جنگی را از منابع مالی خود تأمین کنند.

در این گزارش آمده است که بحران بودجه محدود به نیروی زمینی نیست بلکه برتری هوایی را نیز تضعیف می‌کند. نمونه بارز آن، فروپاشی قرارداد بالگردهای تهاجمی آپاچی با دولت آمریکا است؛ توافقی که طی دو سال گذشته بر اساس این فرض تهیه شده بود که چنین بالگردهایی برای عملیات‌ها ضروری هستند.

یک مقام ارشد امنیتی صهیونیست گفت: پس از ارائه پیشنهاد رسمی از سوی آمریکایی‌ها، بخش بودجه برای جلوگیری از رسیدن این قرارداد به مقامات سیاسی جهت تصویب، پافشاری کرد. پس از چندین بار تمدید اعتبار این پیشنهاد که توسط وزارت جنگ و ارتش اسرائیل درخواست شده بود، این قرارداد رسما منقضی شد.

وی افزود: از دست دادن چنین توافقی به روابط با دولت آمریکا آسیب می‌رساند و قیمت‌های بازار جهانی را افزایش می‌دهد. مهم‌تر از همه، شکاف عملیاتی خطرناکی در میدان ایجاد می‌کند.

به گفته یدیعوت آحارانوت، نهاد امنیتی ادعاهای وزارت دارایی مبنی بر اینکه ارتش رژیم صهیونیستی بودجه نامحدودی را بدون نظارت کافی دریافت می‌کند، کاملا رد کرده است. ارتش این رژیم به سازوکارهای نظارتی دقیقی اشاره می‌کند، از جمله حسابدار کل که هر درخواستی را امضا می‌کند و نمایندگان حسابدار کل در وزارت جنگ و همچنین یک حسابدار در اداره بودجه که دارای رتبه سرهنگی است.

اکنون، در بحبوحه ترس از فلج سیاسی در طول دوره انتخابات و عدم وجود قانون بودجه مصوب تا تابستان ۲۰۲۷ ارتش رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند که مقامات ارشد دفتر مشاور حقوقی دولت نیز متقاعد شده‌اند که نیازهای فوری موجود از جمله مشکل ذخایر و خطوط تولیدی که قرار است در هفته‌های آینده متوقف شوند، حتی در طول دوره انتخابات کاملا ضروری هستند.

برچسب ها: صهیونیست ، صهیونیستها ، اسرائیل
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