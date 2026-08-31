جوان آنلاین: آنتونیو آدان که فصل گذشته دروازهبان استقلال بود، یکی از گزینههای این باشگاه برای ادامه همکاری و حضور دوباره در جمع آبیپوشان محسوب میشد.
استقلال در شرایطی مذاکرات با این دروازهبان اسپانیایی را دنبال کرد که با توجه به وضعیت نقلوانتقالاتی باشگاه و نیاز تیم به یک دروازهبان باتجربه، حفظ آدان یکی از گزینههای پیش روی مدیران بود.
با این حال خبرنگار ایسنا مطلع شده است در ادامه مذاکرات، دو طرف به جمعبندی نرسیدند و استقلال تصمیم گرفته است از بازگرداندن این دروازهبان صرفنظر کند.
یکی از نگرانیهای باشگاه استقلال درباره آدان، شرایط بدنی او عنوان شده است. این دروازهبان حدود پنج ماه در تمرینات منظم فوتبال حضور نداشته و بازگشت او به شرایط مسابقه، نیازمند طی کردن یک دوره آمادهسازی خواهد بود؛ موضوعی که برای استقلال با توجه به آغاز فصل و فشردگی مسابقات، چندان مطلوب به نظر نمیرسد.
از سوی دیگر، در مذاکرات انجام شده، آدان شروطی را برای بازگشت به استقلال مطرح کرده که مورد پذیرش کامل باشگاه قرار نگرفته است. همین مساله در کنار وضعیت آمادگی بدنی این بازیکن باعث شده مدیران استقلال در نهایت قید ادامه مذاکرات را بزنند.