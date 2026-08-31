والیبال در دوراهی آسیا و المپیک/ زنگ خطر با یک برد در ۵ بازی تدارکاتی

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ایران در شرایطی خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده میکند که عملکرد این تیم در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ نگرانیهایی را درباره میزان آمادگی شاگردان روبرتو پیاتزا ایجاد کرده است؛ تیمی که حالا در ژاپن باید برای یکی از مهمترین اهداف والیبال ایران در سالهای اخیر بجنگد.
به گزارش مهر، ایران لیگ ملتهای امسال را با کارنامهای دور از انتظار به پایان رساند. ملیپوشان از ۱۲ مسابقه تنها سه پیروزی به دست آوردند و در ۹ دیدار شکست خوردند. ایران در آخرین ردهبندی لیگ ملتها در جایگاه پانزدهم قرار گرفت و از رسیدن به مرحله نهایی بازماند. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که تیم ملی در دوره گذشته عملکرد بهتری داشت و حالا فاصله میان انتظارات و آنچه در زمین رقم خورد، بیش از گذشته به چشم میآید.
با این حال، فرصت برای جبران خیلی زود از راه رسیده است؛ مسابقات قهرمانی مردان آسیا که از ۱۳ تا ۲۲ شهریور در فوکوئوکا ژاپن برگزار میشود، صرفاً یک تورنمنت برای تعیین قهرمان قاره نیست. این رقابتها نخستین مرحله از مسیر انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس محسوب میشود و تیم قهرمان میتواند سهمیه مستقیم حضور در المپیک را به دست آورد. بنابراین اهمیت این مسابقات برای والیبال ایران بسیار فراتر از یک مدال آسیایی است.
ایران در مرحله گروهی با چین، هند و نیوزیلند همگروه شده است؛ اما نگاهها طبیعتاً خیلی زودتر به مراحل پایانی و تقابل احتمالی با ژاپن معطوف میشود. ژاپن در حال حاضر جدیترین رقیب ایران در مسیر قهرمانی آسیا به شمار میرود و نکته قابل توجه اینکه این تیم در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ یکی از بهترین عملکردهای خود را به نمایش گذاشت و صدرنشین مرحله مقدماتی شد. به همین دلیل، رقابت ایران و ژاپن میتواند یکی از تعیینکنندهترین دوئلهای این دوره از مسابقات باشد.
در چنین شرایطی، عملکرد ایران در بازیهای تدارکاتی هم نمیتواند کاملاً بیاهمیت تلقی شود. ملیپوشان پیش از ورود به مسابقات قهرمانی آسیا پنج دیدار دوستانه برگزار کردند؛ مجموعهای از مسابقات که اگرچه نتیجه آنها به تنهایی نمیتواند معیار دقیقی برای قضاوت درباره تیم پیاتزا باشد اما تصویری از وضعیت فعلی تیم ارائه میدهد.
ایران در این پنج مسابقه برابر روسیه، بلاروس و دینامو مسکو، دو بار شکست خورد و تنها یک بار توانست از زمین برنده خارج شود؛ پیروزی مقابل کوبا تنها برد شاگردان پیاتزا در این دوره از آمادهسازی بود. البته بازی دوستانه با مسابقه رسمی تفاوت زیادی دارد و کادر فنی معمولاً در چنین دیدارهایی به دنبال ترکیب مختلف، شناخت نقاط ضعف و پیدا کردن بهترین گزینهها برای تورنمنت اصلی است.
با این حال، وقتی نتایج دیدارهای تدارکاتی را کنار کارنامه نهچندان موفق ایران در لیگ ملتها قرار میدهیم، تصویر چندان امیدوارکنندهای به دست نمیآید.
والیبال ایران حالا در نقطهای قرار گرفته که دیگر فرصت آزمون و خطای زیادی ندارد. تیمی که در لیگ ملتها تنها سه برد به دست آورد، باید در ژاپن نهتنها برای قهرمانی آسیا، بلکه برای یکی از مستقیمترین مسیرهای رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ بجنگد.
در این میان، ژاپن نیز در خانه و به پشتوانه عملکرد قدرتمندش در لیگ ملتها ایستاده است. پیاتزا و شاگردانش در فوکوئوکا باید نشان دهند که فاصله میان نتایج لیگ ملتها و آنچه از تیم ملی انتظار میرود، صرفاً یک افت مقطعی بوده است؛ چراکه این بار نتیجه فقط یک جام آسیایی را تعیین نمیکند، بلکه میتواند مسیر والیبال ایران تا لسآنجلس را نیز تغییر دهد.