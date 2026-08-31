حملات هوایی رژیم صهیونیستی با بمب فسفری به مناطقی در جنوب لبنان

جوان آنلاین: جنگنده‌های اسرائیلی منطقه دوحه کفرفمان در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

به گزارش ایرنا، این شبکه همچنین از حمله هوایی اسرائیل به شهرک القنطره در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس گزارش المیادین شهرک نبطیه علیا در جنوب لبنان نیز هدف حمله اسرائیل با بمب‌های فسفری قرار گرفته است.

حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و در همین راستا، مناطق اطراف النبطیه الفوقا و شهرک المنصوری نیز بعد از ظهر دیروز هدف حمله پهپادی دشمن صهیونیستی قرار گرفت و علاوه بر آن رژیم صهیونیستی تعدادی از خانه‌ها در مشاع المنصوری را تخریب کرد.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی دیروز با چند گلوله سنگین جنگل عیتا الجبل- بیت یاحون را هدف قرار داده و نیروهای اشغالگر اموال ساکنان شهرک حداثا را آتش‌ زدند که باعث گسترش آتش به باغ‌های زیتون شد.

همچنین حومه کفر رمان و حومه شهرک المنصوری و بیوت السیاد نیز هدف حمله توپخانه‌ای پراکنده اسرائیل قرار گرفت.