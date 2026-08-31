ایتالیا: روسیه در صورت حمله به اروپا بازنده خواهد بود

جوان آنلاین: تایانی یکشنبه اظهار کرد: فکر نمیکنم روسیه به ناتو حمله کند. البته نباید اقدامات مسکو را دستکم گرفت.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه ممکن است که روسیه به «حملات سایبری» مبادرت ورزد، افزود: ما سازمانیافته هستیم. واکنش نشان میدهیم و روزانه آنها را دفع میکنیم.
تایانی خاطرنشان کرد: فکر میکنم ما نباید بیش از حد نگران باشیم. من همیشه با ایجاد فضای اضطراب و ترس مخالفم.
معاون نخست وزیر ایتالیا گفت: از آنجا که حمله روسیه به غرب، روسیه را بازنده خواهد کرد، بنابراین فکر نمیکنم پوتین اشتباه حمله برای شکست خوردن را مرتکب شود.
غرب در سالهای گذشته روسیه را به تلاش برای حمله به اعضای ناتو متهم کرده اما مسکو این اتهامات را رد کرده است.
در پی سفر اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس به اوکراین و دیدار جان رتکلیف مدیر آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) به روسیه بار دیگر دیگر گمانهزنیها در این باره افزایش یافته است.
روسیه پس از موافقت انگلیس با اشتراکگذاری نقشههای فنی موشکهای کروز دوربرد «استورم شادو» با کییف، تهدید کرد که به کارخانههای بریتانیایی ساخت پهپاد و قطعات موشک برای اوکراین حمله میکند.
در همین حال، دو منبع آگاه به رویترز گفتند که رتکلیف در سفر به مسکو احتمال عملیات روسیه علیه یکی از اعضای ناتو را مطرح کرد و درباره آن هشدار داد.